《經濟通通訊社８日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）在接待機構投資

者調研中披露，今年一季度，綠色環保產業新簽合同額２０２﹒５億元（人民幣．下同），同比

增長１﹒３倍，其中新能源新簽合同額同比增長１﹒８２倍，為實現內地「雙碳」戰略目標，預

計未來一段時期，綠色環保產業尤其是新能源仍然具有較大發展潛力和市場空間。該集團又指，

未來資本開支將維持在目前的水平，不會明顯下降。

另外，該集團指，房建業務屬於工程承包板塊，去年受市場影響，新簽訂單同比有所下降，

今年一季度新簽合同額１９８９﹒２億元，同比增長７﹒５５％，已出現企穩改善態勢，未來隨

著推進城鎮化和老舊小區改建項目增多，預計房建業務訂單將維持高位。

該集團指，在「十四五」期間，將抓住基建投資穩增長有利契機，加速產業轉型升級，調整

業務結構，提升高毛利業務佔比；加強工程承包板塊成本管控，加大信息技術研發投入，建設「

數智鐵建」等，並因國資委本年度業績考核圍繞「一利五率」，將進一步加強應收、應付帳款管

理和強化現金流管理等。（ｗｈ）

