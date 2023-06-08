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AH股新聞

08/06/2023 07:53

《國企紅籌》中國鐵建（１１８６）首季綠色環保新合同增１﹒３倍

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）在接待機構投資
者調研中披露，今年一季度，綠色環保產業新簽合同額２０２﹒５億元（人民幣．下同），同比
增長１﹒３倍，其中新能源新簽合同額同比增長１﹒８２倍，為實現內地「雙碳」戰略目標，預
計未來一段時期，綠色環保產業尤其是新能源仍然具有較大發展潛力和市場空間。該集團又指，
未來資本開支將維持在目前的水平，不會明顯下降。
　　另外，該集團指，房建業務屬於工程承包板塊，去年受市場影響，新簽訂單同比有所下降，
今年一季度新簽合同額１９８９﹒２億元，同比增長７﹒５５％，已出現企穩改善態勢，未來隨
著推進城鎮化和老舊小區改建項目增多，預計房建業務訂單將維持高位。
　　該集團指，在「十四五」期間，將抓住基建投資穩增長有利契機，加速產業轉型升級，調整
業務結構，提升高毛利業務佔比；加強工程承包板塊成本管控，加大信息技術研發投入，建設「
數智鐵建」等，並因國資委本年度業績考核圍繞「一利五率」，將進一步加強應收、應付帳款管
理和強化現金流管理等。（ｗｈ）

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