《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中共總書記習近平７日下午在內蒙古呼和浩

特中環產業園考察。習近平表示，中國要靠高水平科技自立自強、構建新發展格局來攻克科技難

關。「內循環」是為了保證極端情況下國民經濟正常運行，同參與國際經濟循環並不矛盾。「我

們堅定不移實行高水平對外開放，敞開大門搞建設，一起合作實現共贏。」



＊積極參與共建「一帶一路」和中蒙俄經濟走廊建設＊



在園區展廳，習近平聽取當地發展新能源新材料產業、促進產業結構優化調整、推動綠色低

碳發展等情況介紹。隨後，習近平來到生產車間實地察看產品生產流程，詳細瞭解園區企業半導

體和光伏材料等產品的研發生產情況。他強調，堅持綠色發展是必由之路。推動傳統能源產業轉

型升級，大力發展綠色能源，做大做強國家重要能源基地，是內蒙古發展的重中之重。

習近平強調，要積極參與共建「一帶一路」和中蒙俄經濟走廊建設，提升對外開放水平，構

築中國向北開放的重要橋頭堡，在聯通國內國際雙循環中發揮更大作用。要加強與京津冀、長三

角、粵港澳大灣區和東三省的聯通，更好融入國內國際雙循環。

習近平指出，要精心組織實施京津風沙源治理、「三北」防護林體系建設等重點工程，加強

生態保護紅線管理，落實退耕還林、退牧還草、草畜平衡、禁牧休牧，強化天然林保護和水土保

持，持之以恆推行草原森林河流湖泊濕地休養生息，集中力量開展重點地區規模化防沙治沙，不

斷創新完善治沙模式，提高治沙綜合效益。

