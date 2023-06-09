《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》就西方一些國家煽動「脫勾斷鏈」。中國貿

促會副會長於健龍在國新辦發布會表示，無論是「脫勾斷鏈」，還是「築牆設壘」，都將嚴重破

壞市場規則和國際經貿秩序，也將侵蝕全球高效合作根基，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。這種做

法是違背經濟客觀規律的，損人不利己，對於世界經濟復蘇百害而無一利。中國工商界始終是維

護全球產業鏈供應鏈穩定的重要力量，要保證供應鏈暢通，堅決反對所謂「脫勾斷鏈」的行為。

他指出，在前不久召開的ＡＰＥＣ工商咨詢理事會第二次會議上，中國貿促會組織帶領中國

企業家代表，成功推動亞太工商界擬定了一份致ＡＰＥＣ貿易部長的信函。圍繞供應鏈、數字貿

易、貿易與氣候、新能源汽車等議題，呼籲各經濟體貿易部長反對保護主義、落實非歧視待遇、

推動開放和自由貿易，展現了亞太工商界反對貿易保護主義、推動互利合作的共同願望和堅定立

場。特別是在供應鏈議題上，中國工商界主動發聲，引導會議深入討論貿易碎片化和科技脫勾對

區域經濟發展的巨大負面影響，尤其是個別國家將芯片供應鏈武器化、政治化對區域供應鏈的破

壞性作用，得到各方理解和大力支持，並在信函中明確提出，「反對擾亂供應鏈的保護主義和行

政措施」，強調要「為數字經濟發展營造包容、開放、公平、非歧視的環境」。

