《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市科委副主任陸敏今日在上海市政府新

聞發布會上表示，上海市科委將持續推進科技成果轉換，營造好的制度環境和市場生態。

一是深化科技成果轉化體制機制改革，如開展賦權改革試點、探索職務科技成果單列管理，

建立科技成果轉化盡職免責和負面清單，健全科研人員合規創業機制等，推動更多高質量科技成

果走向市場。

二是深化企業創新主體地位，如落實好高新技術成果轉化項目認定政策，打好資金支持、人

才政策組合拳；引導科技型中小企業購買技術轉移、創業孵化、企業家創新領導力培訓等服務；

加快建設高質量孵化器，提升超前孵化、硬科技孵化、孵投聯動等孵化服務能級水平。

三是高標準建設技術轉移體系，發展專業化技術轉移機構和技術經理人隊伍，完善上海技術

交易所、國家技術轉移東部中心、百餘家市場化技術轉移機構互利共生的技術轉移服務網絡，推

動成果同資本、人才等要素深度融合。

陸敏說，２０２２年上海市技術合同成交額突破４０００億元人民幣，同比增長４５％，兩

年增長了１２０％。去年１１月，上海市出台醫療衛生機構科技成果轉化相關文件後，今年１月

至３月，醫療衛生機構技術合同成交額同比增長２９３％。

