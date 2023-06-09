《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》由商務部、科技部、國家知識產權局和上海

市政府共同主辦的第九屆中國（上海）國際技術進出口交易會將於下周四至周六（１５日至１７

日）在上海世博展覽館舉辦。

本屆上交會總展出面積為３﹒５萬平方米，參展企業近千家。大會將深化技術貿易國際交流

合作，積極擴大先進技術進口，鼓勵擴大成熟的產業化技術出口，在開放合作中提升創新能力。

展會設置了主題館、能源低碳技術、數字技術、生物醫藥、創新生態及服務五大展區。其中

，能源低碳技術展區集中展示煤電轉型方案及核電、氫能等領域的零碳新技術。數字技術展區聚

焦商用密碼、智能機器人、數字智造等領域，展示最新數字技術應用成果。生物醫藥展區展示生

物醫藥、醫療器械、新材料等領域的技術交叉應用。創新生態及服務展區打造覆蓋技術交易全鏈

條的配套服務體系，推出覆蓋成果轉化、創業孵化、科技投融資、上市培育、法律咨詢、人才引

進等技術貿易全周期各環節的綜合服務。

上海市商務委主任朱民今日在上海市政府新聞發布會上表示，「十四五」以來，上海技術貿

易發展迅速，技術進出口合同金額年均增速１０％，２０２２年達１８７﹒９億美元，居全國各

省市首位。

