《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》在陸家嘴論壇開幕前一日，人民銀行行長易

綱本周三（７日）赴上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作。易綱走訪了寶武集團，

現場了解企業經營和金融服務情況。隨後主持召開座談會，與部分在滬企業和金融機構代表深入

交流，寶武集團、上汽集團、吉祥航空、飛利浦投資、建設銀行上海分行、花旗銀行（中國）有

限公司等中外資企業和金融機構負責人參加座談會。



＊１２月ＣＰＩ有望回升至１％以上，人行將繼續穩健貨幣政策＊



易綱在座談會上指出，當前中國經濟處於疫情衝擊後的恢復階段，生產活動有序開展，市場

主體資產負債表正在修復。他預計二季度ＧＤＰ同比增速會比較高（主要是基數效應），ＣＰＩ

下半年有望逐步回升，到１２月ＣＰＩ同比將在１％以上。他表示，有信心、有能力、有條件實

現今年「兩會」確定的預期增長等目標。

易綱指，下一步，人行將繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，加強逆周期調節，全力支持實

體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合

理充裕，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，推動實體經濟綜合融資成本穩中有降，保持人民幣

匯率在合理均衡水平上基本穩定。

易綱又強調，要持續提升金融服務水平，強化對民營小微、鄉村振興等薄弱環節以及服務業

等有利於穩就業行業的金融支持。加大力度支持科技型企業、綠色發展等重點領域融資。不斷優

化跨境人民幣使用政策，要順應市場需求，便利企業在跨境貿易投資中使用人民幣。

