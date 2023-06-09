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AH股新聞

09/06/2023 17:46

《國企紅籌》中廣核電力旗下台山核電於首季開始年度換料大修

　　《經濟通通訊社９日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，旗下非
全資附屬台山核電已按計劃於今年首度開始台山１號機組的年度換料大修。在換料大修期間，台
山核電對１號機組調整增加了部分檢查和試驗等相關工作，為ＥＰＲ機組長期穩定運行積累數據
和經驗。（ｈｐ）

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