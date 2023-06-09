《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



奮力書寫中國式現代化內蒙古新篇章

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國家主席習近平近日在內蒙古考察時強調，要堅持以生態優先、綠色發展為導向，積極融入和服

務構建新發展格局，奮力書寫中國式現代化內蒙古新篇章。



資本市場「力挺」科技創新，相關措施將適時出台

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中證監主席易會滿８日在第十四屆陸家嘴論壇上表示，要堅定不移走好中國特色現代資本市場發

展之路，更好助力中國式現代化。適時出台資本市場進一步支持高水平科技自立自強政策措施。



上海再保險「國際板」正式啟動

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國家金融監督管理總局局長李雲澤８日與上海市市長龔正在陸家嘴論壇期間宣布上海再保險「國

際板」正式啟動。上海銀保監局與上海市地方金融監管局聯合發布《關於加快推進上海國際再保

險中心建設的實施細則》。





《上海證券報》



第十四屆陸家嘴論壇在滬開幕

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第十四屆陸家嘴論壇８日在滬開幕。國家金融監督管理總局局長李雲澤，上海市市長龔正共同啟

動上海再保險「國際板」暨發布《關於加快推進上海國際再保險中心建設的實施細則》。



「挖掘機指數」反映投資信心增強

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作為觀察固定資產投資等變化的微觀指標，三一重工基於樹根互聯工業互聯網平台打造的「挖掘

機指數」顯示，４月全國工程機械平均開工率為６４﹒６９％，高於一季度１１﹒５５個百分點

，基礎設施建設開工率呈現回升向好的發展態勢。



大行存款「降息」，中小銀行有望跟進

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繼去年９月大行存款「降息」、今年４月中小銀行補降後，國有大行於６月８日再次下調人民幣

存款掛牌利率，調整範圍為活期存款和定期存款中的整存整取產品。





《證券時報》



支持高水平科技自立自強，加強市場行為監測監管

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中證監主席易會滿昨日在第十四屆陸家嘴論壇上表示，將適時出台資本市場進一步支持高水平科

技自立自強的政策措施，持續加強市場交易行為監測監管，對內幕交易、市場操縱等違法違規行

為堅決予以打擊。



第十一屆中國創業投資論壇今日舉行

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第十一屆中國創業投資論壇今日在深圳舉行。本屆論壇以「煥新篇章、創無止境」為主題，邀請

創投行業和資本市場監管部門重要嘉賓，以及眾多經濟大省、強市創投協會負責人、主流創投機

構代表等，共同見證這場創投行業盛會。



易綱：中國已形成多層次綠色金融體系

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人行行長易綱８日在第十四屆陸家嘴論壇上發表主題演講表示，實現碳達峰、碳中和「３０６０

」目標，中國要完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和

。綠色金融將在此過程中發揮重要作用。（ｌｃ）

