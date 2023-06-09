  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/06/2023 17:00

《鍾之日記》數據不穩股市穩，三大電信齊發功

　　《鍾之日記》６月９日，香港天氣：晴╱陰。香江魚缸：升╱跌。祖國股市：升╱跌。
　
　　美國首次申領失業救濟金人數為２６﹒１萬，高於預期的２３﹒５萬，為２０２１年１０月
底以來最多，憧憬加息周期即將結束，隔晚美股三大指數上升，標指更見技術性牛市。香江魚缸
今日同樣造好，高開３４點，惟初段升勢缺乏承接力，在開市近一小時曾倒跌至１９２３１，及
後跌勢開始扭轉，午後恒指曾升超過１６０點，高見１９４６３，惟大市成交不活躍，難以推動
恒指繼續向上，升至１９４６３後略為回落，最終仍然能以升市告終。
　　恒指全日收報１９３８９，升９０點或０﹒４７％，全星期升４４０點或２﹒３２％。今日
主板成交８６６﹒１０億元。
　
＊通縮憂慮仍存，Ａ場還是企穩＊
　
　　５月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，略低預期的０﹒３％，惟較４月的
０﹒１％回升。５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降４﹒６％，連跌８個月，遜於
預期的下降４﹒３％，並創２０１６年３月以來近７年最大跌幅。分析指，在外需承壓內需不足
的當下，中國宏觀政策應加碼穩住經濟復甦的腳步，貨幣政策應偏鬆特別是結構性工具加快釋放
，６、７月將是觀察宏觀政策的重要窗口期。
　　通脹數據未能消除部分市場人士對通縮的預期，金融、地產股偏軟，惟午後電信三巨頭帶頭
拉漲，滬綜指確認升勢，全日升０﹒５５％，報３２３１﹒４１點，深成指倒升０﹒６６％，創
業板指升０﹒９％。兩市全日成交９８９６億元人民幣逼近萬億元關，按日大增１５﹒１％，創
近一個月新高。
　　回顧全周，５月出口以美元計同比大跌７﹒５％遠遜預期，加上通脹數據持續疲軟，令外界
對中國經濟增長充滿擔憂，不過數據不振亦意味著新一波的寬鬆措施在路上，國有大行已經集體
下調存款利率，人民銀行很可能於本月調降ＭＬＦ利率及ＬＰＲ，從貨幣部門發力提振經濟。全
周滬指雖然屢穿三千二整數關，但總結仍升０﹒０４％穩著陸，連續兩周上升。
　
＊中移動突破５０天線，建銀國際推介電訊股＊
　
　　內地電信三巨頭今日異動拉漲，尤其是中移動（００９４１）升２﹒６％，報６５﹒１５元
，強力突破５０天線，中電信（００７２８）升２﹒８％，中聯通（００７６２）則升２﹒６％

　　建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利表示，考慮到美聯儲加息
近尾聲，建議由超配價值轉向在價值股和成長股之間平衡配置，攻守兼備的中字頭依然有配置價
值，主要涉及電訊、能源與基建裝備板塊。
　　另外，大量廣東電信用戶昨日下午２時左右反映網絡無法使用，甚至手機互打、固話打手機
均提示空號，而這一問題直到下午４時半以後才逐漸恢復。針對廣東電信突發網絡中斷故障，廣
東省通信管理局要求立即組織開展網絡安全運行隱患排查整改，有專家表示，從目前斷網情況看
應該廣東電信核心網某個關鍵模塊出現了故障。
　
＊阿里東南亞電商促銷火爆，股價有支持＊
　
　　阿里巴巴（０９９８８）旗下東南亞電商平台Ｌａｚａｄａ推出「年中６﹒６　ＳＵＰＥＲ
　ＷＯＷ大促」，平台稱６月６日凌晨，平台在開售前６分鐘，銷售額對比平日同時段激增５０
倍以上。阿里巴巴是最早將大促理念引入東南亞的電商平台，Ｌａｚａｄａ此前已成功將中國的
「雙１１」、「雙１２」購物節概念引入東南亞。
　　Ｌａｚａｄａ落地印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南六個國家，平台指
在東南亞有１﹒６億活躍消費者，以及每月超過１００萬家的活躍賣家。
　　阿里全日彈０﹒７％，報８３﹒９元。另外，臨近「６１８」大型促銷活動，京東集團
（０９６１８）連升四日，今日收升０﹒２％，報１４５元。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金