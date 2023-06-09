《鍾之日記》６月９日，香港天氣：晴╱陰。香江魚缸：升╱跌。祖國股市：升╱跌。



美國首次申領失業救濟金人數為２６﹒１萬，高於預期的２３﹒５萬，為２０２１年１０月

底以來最多，憧憬加息周期即將結束，隔晚美股三大指數上升，標指更見技術性牛市。香江魚缸

今日同樣造好，高開３４點，惟初段升勢缺乏承接力，在開市近一小時曾倒跌至１９２３１，及

後跌勢開始扭轉，午後恒指曾升超過１６０點，高見１９４６３，惟大市成交不活躍，難以推動

恒指繼續向上，升至１９４６３後略為回落，最終仍然能以升市告終。

恒指全日收報１９３８９，升９０點或０﹒４７％，全星期升４４０點或２﹒３２％。今日

主板成交８６６﹒１０億元。



＊通縮憂慮仍存，Ａ場還是企穩＊



５月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，略低預期的０﹒３％，惟較４月的

０﹒１％回升。５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降４﹒６％，連跌８個月，遜於

預期的下降４﹒３％，並創２０１６年３月以來近７年最大跌幅。分析指，在外需承壓內需不足

的當下，中國宏觀政策應加碼穩住經濟復甦的腳步，貨幣政策應偏鬆特別是結構性工具加快釋放

，６、７月將是觀察宏觀政策的重要窗口期。

通脹數據未能消除部分市場人士對通縮的預期，金融、地產股偏軟，惟午後電信三巨頭帶頭

拉漲，滬綜指確認升勢，全日升０﹒５５％，報３２３１﹒４１點，深成指倒升０﹒６６％，創

業板指升０﹒９％。兩市全日成交９８９６億元人民幣逼近萬億元關，按日大增１５﹒１％，創

近一個月新高。

回顧全周，５月出口以美元計同比大跌７﹒５％遠遜預期，加上通脹數據持續疲軟，令外界

對中國經濟增長充滿擔憂，不過數據不振亦意味著新一波的寬鬆措施在路上，國有大行已經集體

下調存款利率，人民銀行很可能於本月調降ＭＬＦ利率及ＬＰＲ，從貨幣部門發力提振經濟。全

周滬指雖然屢穿三千二整數關，但總結仍升０﹒０４％穩著陸，連續兩周上升。



＊中移動突破５０天線，建銀國際推介電訊股＊



內地電信三巨頭今日異動拉漲，尤其是中移動（００９４１）升２﹒６％，報６５﹒１５元

，強力突破５０天線，中電信（００７２８）升２﹒８％，中聯通（００７６２）則升２﹒６％

。

建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利表示，考慮到美聯儲加息

近尾聲，建議由超配價值轉向在價值股和成長股之間平衡配置，攻守兼備的中字頭依然有配置價

值，主要涉及電訊、能源與基建裝備板塊。

另外，大量廣東電信用戶昨日下午２時左右反映網絡無法使用，甚至手機互打、固話打手機

均提示空號，而這一問題直到下午４時半以後才逐漸恢復。針對廣東電信突發網絡中斷故障，廣

東省通信管理局要求立即組織開展網絡安全運行隱患排查整改，有專家表示，從目前斷網情況看

應該廣東電信核心網某個關鍵模塊出現了故障。



＊阿里東南亞電商促銷火爆，股價有支持＊



阿里巴巴（０９９８８）旗下東南亞電商平台Ｌａｚａｄａ推出「年中６﹒６ ＳＵＰＥＲ

ＷＯＷ大促」，平台稱６月６日凌晨，平台在開售前６分鐘，銷售額對比平日同時段激增５０

倍以上。阿里巴巴是最早將大促理念引入東南亞的電商平台，Ｌａｚａｄａ此前已成功將中國的

「雙１１」、「雙１２」購物節概念引入東南亞。

Ｌａｚａｄａ落地印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南六個國家，平台指

在東南亞有１﹒６億活躍消費者，以及每月超過１００萬家的活躍賣家。

阿里全日彈０﹒７％，報８３﹒９元。另外，臨近「６１８」大型促銷活動，京東集團

（０９６１８）連升四日，今日收升０﹒２％，報１４５元。



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