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AH股新聞

09/06/2023 10:07

《Ａ股焦點》中國促家電消費，四川長虹升４％，惟美的跌近１％

　　《經濟通通訊社９日專訊》商務部、發改委、工信部、市場監管總局等四部門發布關於做好
２０２３年促進綠色智能家電消費工作的通知，提出統籌組織綠色智能家電消費促進活動、深入
開展家電以舊換新、扎實推進綠色智能家電下鄉、實施家電售後服務提升行動、加強廢舊家電回
收工作五方面舉措。
　　部分家電股走高，春蘭股份（滬：６００８５４）漲５﹒４％，四川長虹
（滬：６００８３９）升４％，利仁科技（深：００１２５９）升２﹒８％，九聯科技
（滬：６８８６０９）揚２﹒２％，盾安環境（深：００２０１１）升１﹒９％，小熊電器
（深：００２９５９）、天銀機電（深：３００３４２）升１﹒６％，長虹華意
（深：０００４０４）升１﹒５％。
　　不過大型家電股偏跌，科沃斯（滬：６０３４８６）挫２﹒５％，蘇泊爾
（深：００２０３２）跌２﹒１％，美的集團（深：０００３３３）跌０﹒９％，海爾智家
（滬：６００６９０）跌０﹒９％，格力電器（深：０００６５１）跌０﹒６％。
　　通知提出，支持家電生產企業針對農村市場特點和消費需求，加快研發推廣性價比高、操作
簡便、質量優良的熱水器、油煙機、微波爐等綠色智能家電產品。強化家電營銷網絡建設，引導
家電生產、銷售、維修、回收企業及電商平台下沉渠道，在縣鄉兩級設立直營店、體驗店、服務
網點、回收站點、前置倉，推動綠色智能家電下鄉，進一步挖掘農村市場消費潛力。（ｅｙ）

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