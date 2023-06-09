《經濟通通訊社９日專訊》商務部辦公廳宣布在６月至１２月開展一系列汽車促消費活動的

通知，要求發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。Ａ股汽車股開盤

急升，亞星客車（滬：６００２１３）漲停，長安汽車（深：０００６２５）漲２﹒５％，江淮

汽車（滬：６００４１８）漲２﹒８％，東風汽車（滬：６００００６）升２﹒２％，賽力斯

（滬：６０１１２７）升１﹒９％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１％。

此外，在汽車下鄉方面，在全國千餘縣、萬餘個鎮開展新能源汽車「大篷車」進農村等新能

源汽車促消費活動，推動完善農村地區充電基礎設施體系，依托縣鄉商業網點、企事業單位等場

所，合理推進農村集中式公共充電樁場站建設。

商務部並要求各地就新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」（新能源汽車）、汽

車後市場等內容開展「百城聯動」汽車展銷活動，全鏈條全過程促進汽車消費。



＊５月乘用車零售同比增近三成，新能源車滲透率升至３３﹒３％＊



乘聯會公布，２０２３年５月乘用車市場零售１７４﹒２萬輛，同比增近２８﹒６％，環比

增長７﹒３％。５月新能源車市場零售５８萬輛，同比增長６０﹒９％，環比增長１０﹒５％。

新能源車國內零售滲透率３３﹒３％，較去年同期２６﹒６％的滲透率提升６﹒７個百分點。乘

聯會表示，今年１－５月車市零售呈現逐月環比持續上漲的良好態勢。３月以來的促銷價格熱度

逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加之近期大量新品和低價新款推出，消

費需求釋放。（ｄｗ）

