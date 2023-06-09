《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》據上海鏈家研究院的監控數據顯示，５月上

海全市共成交二手房１﹒５３萬套，環比下降１３％，成交金額５１０億元（人民幣．下同），

環比下降１６％，套均總價為３３２萬元，環比下降４％，成交均價每平方米４﹒０１萬元，環

比下降３％。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾指，雖然成交量下滑，但環比降幅收窄，此外，考慮到存

在五一假期出遊的影響，成交量下降也情有可原，而且目前成交水平仍維持在１﹒５萬套的榮枯

線以上。從帶看量來看，近兩周的周度帶看保持平穩，暫未出現進一步的下滑，需求端不存在枯

竭的情況。新增掛牌量依然平穩甚至有所下降，並不存在大量拋售的情況。雖然庫存量有增加，

但主要是因為去化節奏放緩所致，屬於合理情況。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，今年２月至３月，上海二手房市場出現了季節性反彈

，經過反彈後，目前市場回歸到相對穩定的交易量。同時，隨著市場成交量下降，市場上觀望的

心態開始增加。從市場目前的情況來看，預計還是會呈現反復震盪的行情，６月份、７月份仍是

傳統的淡季，成交量仍會縮量，成交量預計會在８月、９月有所反彈。

