《經濟通通訊社９日專訊》據東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，截至６月５日，內地券商合

計有３５﹒２萬名從業人員，較年初減少了４２９１人。而去年同期從業人員數量則增長

３４００多人，２０２１年同期也增長了３７００多人。

其中，中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）今年以來已減少３７３人，人員減少

規模為行業之最。而在２０２１年至２０２２年期間，中信建投證券人員擴充超過２０００人。

對於人員流失的原因，《證券時報》引述業內人士指，一是業務難做，去年券商多個業務條

線業績下滑，而展望今年，比如投行業務難言有很可觀的改善；二是待遇下滑，在降薪潮下從業

人員受到不同程度的影響。而且今年券商整體釋放的招聘需求比往年減少，而提出離職的人員在

增加。

以２０２２年４３家上市券商員工的人均薪酬計算，逾九成人均薪酬減少。降薪後上市券商

員工人均薪酬均值為４８﹒３萬元（人民幣．下同），較上一年度的５９﹒５９萬元減少

１８﹒９５％。有３０家券商員工人均薪酬集中在３０萬元－５０萬元之間，佔比近７０％。

（ｌｃ）

