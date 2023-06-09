《經濟通通訊社９日專訊》近期券商發布的研究報告成監管關注的重點，昨日（８日）一天

內，廣東及深圳證監局給４家券商及７位分析師開罰單，當中包括知名首席策略分析師、研究所

所長等。

深圳證監局對招商證券及公司首席策略分析師張夏、陳剛、耿睿坦、塗婧清等４人出具警示

函措施；對東亞前海證券採取監管談話措施，公司研究所所長賀燕青採取出具警示函措施；對英

大證券分析師鄭罡採取出具警示函措施。廣東證監局則對粵開證券及公司分析師李興開罰單，二

者均被採取出具警示函措施。

在多份報告中都提到，被罰券商的內控機制不完善，包括調研活動管理、服務客戶、公開發

表言論等管理不足，以及內容表述、財務數據的預測不嚴謹等問題。

據不完全統計，自５月１０日至今，研報違規罰單達到２４張，涉及券商１４家，被罰的分

析師及相關人員有２５名，包括華安證券、中原證券、首創證券、太平洋、山西證券、西南證券

、申港證券、野村東方國際、民生證券、申銀萬國等均被點名。



＊料罰單陸續有來，據報或有近半券商被警告＊



有業內人士透露，此次多家券商及分析師受罰均是去年證監會對研報業務「雙隨機」檢查後

出的處罰結果，當時檢查共覆蓋４５家證券公司和３００篇研報。消息指，券商研究業務的罰單

可能還會持續披露，相關被罰研報數量或多達３０－４０份，預計將有約２０家券商受罰。

在今年４月，監管曾通報在專項檢查中發現的四個典型問題，包括市場影響評估機制不完善

，對個別研報的市場影響力評估不充分，提級審核管理不到位；二是在分析師調研活動管理、服

務客戶、公開發表言論等方面的內控管理有效性不足；三是研報製作不審慎，存在內容表述不嚴

謹、未注明引用信息、數據來源披露不當、研報署名不規範等情形。（ｄｗ）

