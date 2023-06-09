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AH股新聞

09/06/2023 15:04

《Ａ股焦點》海航無升跌，海南航空限制空姐體重超重１０％須停飛

　　《經濟通通訊社９日專訊》海南航空（滬：６００２２１）向員工發通知，訂明女性空中服
務員的體型和體重要求，若超出體重標準１０％，須停飛減重。內地傳媒報道，海南航空客艙部
早前下發《關於專業化形象的篩查和管控提示》，提出以身高（ｃｍ）－１１０的公式，計算標
準體重。
　　若女性空中服務員超重５％以下，要接受體重監控，監控期滿後再進行覆核，現場磅重及接
受三人面試小組評議。若超重５％、但未超過１０％的女性空中服務員，會有３０天自我減重期
，期間亦要接受監控；若體重持續上升並突破１０％上限，則立即停飛，乘務中隊將協助制定減
重計劃，督促減重效果。
　　關於為何要對乘務員體型體重制定嚴格標準，海航在提示文件中表示：「專業化形象是重要
的直觀的職業形象，突顯工作風貌，我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片。」
　
＊海航人士回應：倡導健康生活習慣，非針對女性乘務員＊
　
　　海南航空隨後解釋稱，該標準並不是簡單直接的拿來進行停飛使用。該人士還特別強調，「
體重參照標準」並非針對女性乘務員，而是對所有乘務員的統一要求。
　　此舉意在通過錨定參考目標，倡導健康生活習慣，保持良好的職業形象和健康體態，而不是
被動的等待個別組員體形發生明顯變化後影響安全服務工作。
　　律師指，行業規範角度看，沒有對乘務員的體型體重有明確的限制性規定。海航制定的該制
度也不符合行業限制的特殊條款。在沒有任何法律依據的情況下，對員工的體重進行限制，極端
情況下甚至要停止工作，是違法行為。
　　海航控股今日無升跌，報１﹒６８元。（ｄｗ）

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