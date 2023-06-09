《經濟通通訊社９日專訊》海南航空（滬：６００２２１）向員工發通知，訂明女性空中服

務員的體型和體重要求，若超出體重標準１０％，須停飛減重。內地傳媒報道，海南航空客艙部

早前下發《關於專業化形象的篩查和管控提示》，提出以身高（ｃｍ）－１１０的公式，計算標

準體重。

若女性空中服務員超重５％以下，要接受體重監控，監控期滿後再進行覆核，現場磅重及接

受三人面試小組評議。若超重５％、但未超過１０％的女性空中服務員，會有３０天自我減重期

，期間亦要接受監控；若體重持續上升並突破１０％上限，則立即停飛，乘務中隊將協助制定減

重計劃，督促減重效果。

關於為何要對乘務員體型體重制定嚴格標準，海航在提示文件中表示：「專業化形象是重要

的直觀的職業形象，突顯工作風貌，我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片。」



＊海航人士回應：倡導健康生活習慣，非針對女性乘務員＊



海南航空隨後解釋稱，該標準並不是簡單直接的拿來進行停飛使用。該人士還特別強調，「

體重參照標準」並非針對女性乘務員，而是對所有乘務員的統一要求。

此舉意在通過錨定參考目標，倡導健康生活習慣，保持良好的職業形象和健康體態，而不是

被動的等待個別組員體形發生明顯變化後影響安全服務工作。

律師指，行業規範角度看，沒有對乘務員的體型體重有明確的限制性規定。海航制定的該制

度也不符合行業限制的特殊條款。在沒有任何法律依據的情況下，對員工的體重進行限制，極端

情況下甚至要停止工作，是違法行為。

海航控股今日無升跌，報１﹒６８元。（ｄｗ）

