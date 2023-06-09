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AH股新聞

09/06/2023 14:27

《行業數據》中汽協：５月汽車銷量增近２８％，新能源車增６０％

　　《經濟通通訊社９日專訊》中汽協數據顯示，５月，汽車產銷分別完成２３３﹒３萬輛和
２３８﹒２萬輛，環比分別增長９﹒４％和１０﹒３％，同比分別增長２１﹒１％和２７﹒９％
。１－５月，汽車產銷分別完成１０６８﹒７萬輛和１０６１﹒７萬輛，同比均增長１１﹒１％

　　５月，新能源汽車產銷分別完成７１﹒３萬輛和７１﹒７萬輛，同比分別增長５３％和
６０﹒２％市場佔有率達到３０﹒１％。（ｊｔ）

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