《經濟通通訊社９日專訊》中汽協數據顯示，５月，汽車產銷分別完成２３３﹒３萬輛和

２３８﹒２萬輛，環比分別增長９﹒４％和１０﹒３％，同比分別增長２１﹒１％和２７﹒９％

。１－５月，汽車產銷分別完成１０６８﹒７萬輛和１０６１﹒７萬輛，同比均增長１１﹒１％

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５月，新能源汽車產銷分別完成７１﹒３萬輛和７１﹒７萬輛，同比分別增長５３％和

６０﹒２％市場佔有率達到３０﹒１％。（ｊｔ）

