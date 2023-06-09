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AH股新聞

09/06/2023 15:19

【數據解讀】大新銀行：料生產物價指數續受壓，全年或會錄得通縮

　　《經濟通通訊社９日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表報告認為，內地５月消費物
價及生產物價通脹繼續疲弱。整體而言，零售業復甦暫未為通脹帶來太明顯刺激。由於去年年中
開始食品價格升幅加快，或導致未來幾個月食品價格繼續受壓，同時能源價格回落對非食品價格
的影響顯著，因此內地通脹壓力在可見將來仍十分溫和。預期今年整體通脹或低於去年的２％。
此外，環球衰退風險上升，繼續不利原油及工業品需求前景，估計生產物價指數短期內或續受壓
，全年或會錄得通縮。
　　報告指，５月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升０﹒２％，較４月輕微加快０﹒１個百分點，
主要受惠於食品價格通脹擴大０﹒６個百分點至１％；非食品價格則按年錄得零增長，是疫情初
期以來最弱，主要由於汽油等能源價格大幅回落，拖累工業消費品價格按年跌１﹒７％，包括機
票和旅遊費用在內的服務業價格漲幅亦放緩０﹒１個百分點至０﹒９％。經季節調整的消費物價
指數，則按月下跌０﹒２％，連續四個月向下。
　　生產物價指數按年跌幅擴大１個百分點至４﹒６％，是七年來最大跌幅，連續八個月錄得生
產物價通縮，主要由於去年同期油價及黑色金屬價格基數較高，導致按年錄得雙位數跌幅，加工
行業價格跌幅亦擴大，反映工業需求持續疲弱。（ｃｔ）

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