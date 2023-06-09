《經濟通通訊社９日專訊》５月通脹數據即將出爐，滬深股市今早開市未明朗，上證綜合指

數（滬綜指）低開０﹒０２％，報３２１３﹒０３點，深成指高開０﹒１％，家電、汽車股造好

，旅遊股走低。

浦發銀行（滬：６００００）董事長鄭楊表示，中國監管機構周四（８日）下午在上海與中

外金融機構舉行了三個多小時的會議，討論房地產行業風險、投資信心疲軟等問題。鄭楊稱監管

機構面臨穩定房地產業的巨大壓力，頻繁要求銀行加大對該行業放貸。

中國商務部宣布，於本月起至１２月組織開展汽車促消費活動，包括鼓勵金融機構出台汽車

信貸金融支持措施、選取１００個城市進行促銷活動、推動新能源汽車進農村等。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日零投放零回籠，本周共７９０

億元７天逆回購到期，收水６９０億元。

人民銀行旗下媒體中國《金融時報》評論文章呼籲，Ａ股投資者在目前市場「拉鋸」震盪的

行情中，應堅持價值投資、長線投資。文章指Ａ股市場有望吸引更多境外長期資金入場，投資者

需要結合基本面、政策面、資金面、外部環境等因素，綜合判斷市場出現的信號，專注於對上市

公司基本面的研究。（ｅｙ）

