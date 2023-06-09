《經濟通通訊社９日專訊》５月通脹數據即將出爐，滬深股市今早開市未明朗，上證綜合指
數（滬綜指）低開０﹒０２％，報３２１３﹒０３點，深成指高開０﹒１％，家電、汽車股造好
，旅遊股走低。
浦發銀行（滬：６００００）董事長鄭楊表示，中國監管機構周四（８日）下午在上海與中
外金融機構舉行了三個多小時的會議，討論房地產行業風險、投資信心疲軟等問題。鄭楊稱監管
機構面臨穩定房地產業的巨大壓力，頻繁要求銀行加大對該行業放貸。
中國商務部宣布，於本月起至１２月組織開展汽車促消費活動，包括鼓勵金融機構出台汽車
信貸金融支持措施、選取１００個城市進行促銷活動、推動新能源汽車進農村等。
人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日零投放零回籠，本周共７９０
億元７天逆回購到期，收水６９０億元。
人民銀行旗下媒體中國《金融時報》評論文章呼籲，Ａ股投資者在目前市場「拉鋸」震盪的
行情中，應堅持價值投資、長線投資。文章指Ａ股市場有望吸引更多境外長期資金入場，投資者
需要結合基本面、政策面、資金面、外部環境等因素，綜合判斷市場出現的信號，專注於對上市
公司基本面的研究。（ｅｙ）
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