《經濟通通訊社９日專訊》５月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，略低預期

的０﹒３％，惟較４月的０﹒１％回升。５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

４﹒６％，連跌８個月，遜於預期的下降４﹒３％，並創２０１６年３月以來近７年最大跌幅。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，消費需求繼續恢復，５月ＣＰＩ環比下降同

比漲幅略有擴大。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒１

個百分點。另外，國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期

對比基數較高，５月ＰＰＩ環比、同比均繼續下降。

通脹數據未能消除部分市場人士對通縮的預期，權重股軟，滬綜指半日升０﹒０３％，報

３２１４﹒４１點，深成指跌０﹒０５％，創業板指軟０﹒１％。兩市半日成交５６４０億元（

人民幣．下同），較上個交易日（８日）同時段成交增加５％。





＊銀行股偏軟，內房同見弱＊



通脹數據續弱，大型銀行股偏軟，中信銀行（滬：６０１９９８）跌２﹒３％，平安銀行

（深：０００００１）跌１﹒８％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒１％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒５％，惟工商銀行

（滬：６０１３９８）升０﹒２％。

經濟基本面不佳，內房同見弱，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）、金地集團（滬：６００３８３）挫１﹒７％，新湖中寶

（滬：６００２０８）跌１﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒２％。彭博分析師發

表報告認為，即使降息亦無法阻止房地產行業的融資規模縮減情況，購房者信心仍低迷、房企信

用持續下滑。



＊汽車促消費，長安顯著升＊



商務部辦公廳宣布在６月至１２月開展一系列汽車促消費活動的通知，要求發揮地方財政資

金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。Ａ股汽車股走高，長安汽車

（深：０００６２５）升２﹒８％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升２﹒１％，上汽集團

（滬：６００１０４）升１﹒４％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒１％。（ｅｙ）

