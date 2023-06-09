《經濟通通訊社９日專訊》５月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，略低預期

的０﹒３％，惟較４月的０﹒１％回升。５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

４﹒６％，連跌８個月，遜於預期的下降４﹒３％，並創２０１６年３月以來近７年最大跌幅。

通脹數據未能消除部分市場人士對通縮的預期，金融、地產股偏軟，惟午後電信三巨頭帶頭

拉漲，滬綜指確認升勢，全日升０﹒５５％，報３２３１﹒４１點，深成指倒升０﹒６６％，創

業板指升０﹒９％。兩市全日成交９８９６億元（人民幣．下同）逼近萬億元關，按日大增

１５﹒１％，創近一個月新高。

回顧全周，５月出口以美元計同比大跌７﹒５％遠遜預期，加上通脹數據持續疲軟，令外界

對中國經濟增長充滿擔憂，不過數據不振亦意味著新一波的寬鬆措施在路上，國有大行已經集體

下調存款利率，人民銀行很可能於本月調降ＭＬＦ利率及ＬＰＲ，從貨幣部門發力提振經濟。全

周滬指雖然屢穿三千二整數關，但總結仍升０﹒０４％穩著陸，連續兩周上升。



＊電信三巨頭異動升＊



電信三巨頭異動拉升，帶動Ａ股向上，其中中國電信（滬：６０１７２８）升６﹒６％，中

國移動（滬：６００９４１）升５﹒９％，中國聯通（滬：６０００５０）走高２﹒５％。另外

，廣東電信網絡出現嚴重中斷故障，廣東省通信管理局召集廣東電信、廣東移動、廣東聯通、廣

東廣電、廣東鐵塔相關負責人召開網絡運行安全緊急調度會，要求立即組織開展網絡安全運行隱

患排查整改。

經濟基本面不佳，內房見弱，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒２％，金地集團

（滬：６００３８３）挫１﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）走低１﹒５％，新湖中寶

（滬：６００２０８）跌１﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒３％。彭博分析師發

表報告認為，即使降息亦無法阻止房地產行業的融資規模縮減情況，購房者信心仍低迷、房企信

用持續下滑。



＊豬價跌２％，豬肉股兩邊走＊



ＣＰＩ數據顯示，５月食品價格下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點，其中豬肉

價格下降２％，連同其他食品一共影響ＣＰＩ下降約０﹒１３個百分點，當局將食品價格下跌歸

因為市場供應充足。養豬股反應兩極，順鑫農業（深：０００８６０）跌２﹒５％，天域生態

（滬：６０３７１７）跌２﹒２％，京基智農（深：００００４８）走低１﹒９％，立華股份

（深：３００７６１）跌１﹒８％；金新農（深：００２５４８）漲３﹒５％，巨星農牧

（滬：６０３４７７）升３﹒１％，東瑞股份（深：００１２０１）升１﹒３％。

商務部辦公廳宣布在６月至１２月開展一系列汽車促消費活動的通知，要求發揮地方財政資

金作用，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持措施。Ａ股汽車股走高，長安汽車

（深：０００６２５）漲３﹒８％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升２﹒３％，上汽集團

（滬：６００１０４）升１﹒４％，廣汽集團（滬：６０１２３８）、比亞迪

（深：００２５９４）升１﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３６﹒７０ ＋０﹒４３

上證綜合指數 ３２３１﹒４１ ＋０﹒５５ ４１３３﹒４２

上證Ａ股指數 ３３８７﹒２９ ＋０﹒５６

深證成份指數 １０７９３﹒９３ ＋０﹒６６ ５７６３﹒４９

深圳創業板指數 ２１４３﹒０１ ＋０﹒９０

上證Ｂ股指數 ２７４﹒４１ －０﹒２６ １﹒２７

深證Ｂ股指數 １１２８﹒４１ ＋０﹒４５ ０﹒４９

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