《經濟通通訊社９日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，大連萬達集團股份有限公司近日新增一則股

權凍結信息，被凍結股權數額７﹒３５億（人民幣．下同），股權被執行企業為上海萬達小額貸

款有限公司，凍結期限自２０２３年６月６日至２０２６年６月５日，執行法院為上海虹口法院

。

有內媒指，萬達集團董事長王健林曾對金融業務寄予厚望，有意打造萬億級市值的金融版圖

，但隨著近年萬達業務不斷調整，這一版圖已大幅收縮，最近還傳出萬達擬以１０億元出售「快

錢」數字支付牌照，較其２０１４年底斥資約２０億元收購價格縮水一半。據報字節跳動已就收

購該牌照與萬達方面初步接洽。

值得注意的是，大連萬達集團股份有限公司所持有的大連萬達商業管理集團股份有限公司

１９﹒７９億元人民幣股權近日被凍結，執行法院亦為上海虹口法院。標普全球評級隨後下調萬

達商管的評級至「ＢＢ」，並繼續將評級列入負面信用觀察名單，以反映萬達商業子公司珠海萬

達商管赴港ＩＰＯ相關的不確定性。萬達地產集團及後發聲明，指「１９億股權被凍結」是因為

與某企業在長春一大型項目合作上存在約１０餘億元財務糾紛，惟被凍結的股權大幅超過雙方財

務糾紛金額，萬達正通過法律途徑申訴以維護集團正當權益。（ｓｌ）





