《經濟通通訊社９日專訊》華為常務董事、終端ＢＧ（業務集團）ＣＥＯ、智能汽車解決方

案ＢＵ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｕｎｉｔ）ＣＥＯ余承東，今日在２０２３重慶車展阿維塔科技發

布會上表示，中國Ｌ３級自動駕駛標準預計在６月底發布。

工信部裝備工業一司一級巡視員苗長興５月表示，部分車系已做好量產Ｌ３級車輛的準備，

並透露《智能網聯汽車標準體系》近期將正式發布實施，未來將加快啟動智能網聯汽車准入和上

路推行試點，支持Ｌ３級以上自動駕駛功能商業化應用，推動提升Ｃ－Ｖ２Ｘ終端搭載率。

國家市場監管總局（標準委）２０２１年８月發布《汽車駕駛自動化分級》國家推薦標準

（ＧＢ╱Ｔ ４０４２９－２０２１），並於２０２２年３月１日實施。當中對中國自動駕駛等

級劃分為０至５級一共６個等級，其中０至２級均為輔助駕駛，３至５級分別為「有條件自動駕

駛」、「高度自動駕駛」及「完全自動駕駛」，當中第３級（Ｌ３級）車輛的控制、路況的探測

和響應，全由車輛自動駕駛系統接管，但司機必須動態響應隨時接管駕駛權，且Ｌ３級自動駕駛

的運行範圍有場景限制。

目前在內地上路行駛的車輛普遍為Ｌ２級輔助駕駛，包括特斯拉、蔚小理等車型。在今年４

月的華為問界全新Ｍ５智駕版發布會上，余承東曾表示，該車首發搭載ＨＵＡＷＥＩ

ＡＤＳ﹒２﹒０智駕系統，自動駕駛級別屬於Ｌ２﹒９９９９９級，無限接近Ｌ３級高階智能駕

駛系統。（ｓｌ）

