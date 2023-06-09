《經濟通通訊社９日專訊》國家金融監督管理總局９日發布《關於調整保險公司總公司城鄉

居民大病保險名單的公告》，顯示動態調整後的保險公司總公司大病保險名單，共有２２家保險

企業入圍。該份名單對上一次調整是２０２１年１２月２７日，對比今次調整，英大泰和人壽、

泰康養老、都邦財險、國元農險被剔出名單。

今次名單上有１２家人身險公司，包括：中國人民健康保險股份有限公司、中國人壽保險股

份有限公司、太平人壽保險有限公司、平安養老保險股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有

限公司、陽光人壽保險股份有限公司、泰康人壽保險有限責任公司、新華人壽保險股份有限公司

、光大永明人壽保險有限公司、東吳人壽保險股份有限公司、財信吉祥人壽保險股份有限公司、

利安人壽保險股份有限公司。

１０家財產險公司包括：中國人民財產保險股份有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司

、太平財產保險有限公司、中國大地財產保險股份有限公司、中國太平洋財產保險股份有限公司

、中華聯合財產保險股份有限公司、陽光財產保險股份有限公司、永安財產保險股份有限公司、

永誠財產保險股份有限公司、安誠財產保險股份有限公司。

２０２１年５月，原銀保監會為進一步規範城鄉居民大病保險市場秩序，制定了《保險公司

城鄉居民大病保險業務管理辦法》，構建覆蓋大病保險承辦全流程、全環節的監管體系。當中對

保險公司總公司開展大病保險業務的要求，包括註冊資本不低於２０億元人民幣或近３年淨資產

均不低於５０億元人民幣，專業健康保險公司除外；上一年度末和最近季度末的綜合償付能力不

低於１５０％；上一年度及提交申請前連續兩個季度風險綜合評級類別均不低於Ｂ類等。

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