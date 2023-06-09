《經濟通通訊社９日專訊》內地５月ＣＰＩ同比漲幅仍在低位徘徊，加之ＰＰＩ同比降幅進

一步下探至７年低位，再次顯示出需求不足、通脹的整體回暖仍待時日，令市場對宏觀政策加碼

的期待增加。《路透》引述分析師認為，在外需承壓內需不足的當下，中國宏觀政策應加碼穩住

經濟復甦的腳步，貨幣政策應偏鬆特別是結構性工具加快釋放，６、７月將是觀察宏觀政策的重

要窗口期。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，內地５月ＣＰＩ同比漲幅接近零，通縮

的風險依然存在。中國近期經濟指標都顯示經濟正在降溫，但政府尚未就可能出台政策支持措施

釋放清晰信號。

金圓統一證券策略分析師胡研宏亦稱，６至７月是經濟生產淡季，經濟下行恐將進一步探底

。貨幣政策進一步寬鬆在６至７月是適當的，當前的一些政策仍然力度不夠。



＊專家倡降準或定向降準優先於降息＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則預計，未來幾個月內地ＣＰＩ仍維持低位，但隨後

中樞逐步抬升，全年物價溫和可控。他認為，國內宏觀政策應採取積極財政政策與穩健貨幣政策

組合，貨幣政策延續穩健略偏鬆格局，結構性工具為主，降準或定向降準優先於降息選項，同時

宏觀政策需要突出薄弱環節與重點領域支持，提升政策質效。

此外，凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）中國經濟主管 Ｊｕｌｉａｎ

Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ預計，中國央行短期內會在一定程度上放鬆政策，但為了限制

對銀行利潤造成的影響，將傾向於採用窗口指導和降低存款準備金率等工具，而非下調政策利率

。與此同時，預計未來幾個月勞動力市場收緊將會對服務業通脹造成上行壓力，政策制定者面臨

的主要制約因素與金融風險有關而非通脹。（ｓｌ）

