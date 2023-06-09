《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２３年５月份，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒２％，略低預期的０﹒３％，惟較４月的０﹒１％回升。其中，城市上

漲０﹒２％，農村上漲０﹒１％；食品價格上漲１％，非食品價格持平；消費品價格下降

０﹒３％，服務價格上漲０﹒９％。１－５月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲０﹒８％

。

５月份，全國居民消費價格環比下降０﹒２％。其中，城市下降０﹒２％，農村下降

０﹒２％；食品價格下降０﹒７％，非食品價格下降０﹒１％；消費品價格下降０﹒２％，服務

價格下降０﹒１％。



＊食品煙酒類價格環比降０﹒４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１１個百分點＊



５月份，食品煙酒類價格同比上漲１﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３４個百分點。食品中

，鮮果價格上漲３﹒４％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０７個百分點；糧食價格上漲０﹒５％，影響

ＣＰＩ上漲約０﹒０１個百分點；鮮菜價格下降１﹒７％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０３個百分點

；蛋類價格下降１﹒５％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個百分點；畜肉類價格下降１﹒０％，影

響ＣＰＩ下降約０﹒０３個百分點，其中豬肉價格下降３﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０４個

百分點。

環比變動情況，５月份，食品煙酒類價格環比下降０﹒４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１１個

百分點。食品中，鮮菜價格下降３﹒４％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０７個百分點；畜肉類價格下

降１﹒３％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０４個百分點，其中豬肉價格下降２﹒０％，影響ＣＰＩ下

降約０﹒０２個百分點；蛋類價格下降１﹒３％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個百分點；鮮果價

格下降０﹒３％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０１個百分點。（ｃｔ）

