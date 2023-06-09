《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比

下降４﹒６％，遜於預期的下降４﹒３％，並創２０１６年３月以來近７年最大跌幅；環比下降

０﹒９％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，５月國際大宗商品價格整體下行

，國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期對比基數較高，ＰＰＩ環比、同比均繼續下降

。

從同比看，ＰＰＩ下降４﹒６％，降幅比上月擴大１個百分點。其中，生產資料價格下降

５﹒９％，降幅擴大１﹒２個百分點；生活資料價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒１％。調

查的４０個工業行業大類中，價格下降的有２６個，比上月增加３個。

據測算，４﹒６％的ＰＰＩ同比降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為－２﹒８個百分點，

上月為－２﹒６個百分點；新漲價影響約為－１﹒８個百分點，上月為－１個百分點。



＊國際油價下行帶動國內相關行業價格下降＊



從環比看，ＰＰＩ下降０﹒９％，降幅比上月擴大０﹒４個百分點。國際原油、主要有色金

屬價格下行，帶動國內相關行業價格下降。其中石油和天然氣開採業價格下降２﹒１％，化學原

料和化學製品製造業價格下降２％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降１﹒１％。煤炭、鋼材

、水泥等行業供應總體充足，但需求偏弱，價格均下降，其中煤炭開採和洗選業價格下降

５﹒２％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降４﹒２％。（ｓｌ）

