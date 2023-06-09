《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，５月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

０﹒２％，略低於預期的上漲０﹒３％；環比下降０﹒２％。國家統計局城市司首席統計師董莉

娟解讀數據指出，５月份，消費需求繼續恢復，市場運行總體平穩，ＣＰＩ環比下降，同比漲幅

略有擴大。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒１個百分

點。



＊供應充足菜豬等食品價跌，佔ＣＰＩ總降幅逾六成＊



從環比看，ＣＰＩ下降０﹒２％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。其中，受季節性因素影

響，食品價格下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒１２個百

分點。食品中，由於市場供應充足，蝦蟹類、鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格分別下降３﹒５％、

３﹒４％、２％、１﹒６％和０﹒３％，合計影響ＣＰＩ下降約０﹒１３個百分點，佔ＣＰＩ總

降幅六成多。非食品價格由上月上漲０﹒１％轉為下降０﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０５個

百分點，其中飛機票和交通工具租賃費因假期後出行需求回落，價格均下降７﹒２％。



＊飛機票同比漲１４﹒７％，新能源車價跌３﹒３％＊



從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。其中，食品價格上漲

１﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１９個百分點。食品中，禽

肉類、食用油和鮮果價格分別上漲５﹒６％、３﹒６％和３﹒４％，漲幅均有回落；豬肉價格由

上月上漲４％轉為下降３﹒２％。非食品價格由上月上漲０﹒１％轉為持平，其中服務價格上漲

０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，當中的飛機票、旅遊和交通工具租賃費價格分別上

漲１４﹒７％、８％和５﹒１％，漲幅均有回落；工業消費品價格下降１﹒７％，降幅擴大

０﹒２個百分點，其中汽油、燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降１１﹒３％、５﹒１％和

３﹒３％。

據測算，在５月份０﹒２％的ＣＰＩ同比漲幅中，上年價格變動的翹尾影響約為０﹒５個百

分點，上月為０﹒３個百分點；新漲價影響約為－０﹒３個百分點，上月為－０﹒２個百分點。

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