【ＦＯＣＵＳ】西方備受通脹粘性困擾，中國的情況卻相反－－過去１２個月，廣義貨幣

（Ｍ２）餘額勁增逾３０萬億元，居民消費價格（ＣＰＩ）卻從「２」字頭節節跌至零附近，工

業生產者出廠價格（ＰＰＩ）更連續八個月負增長。官方、民間就是否已步入通縮各執一詞，但

應對之道都指向家庭和企業資產負債表修復。



＊服務業消費價格按月轉跌＊



國家統計局周五（９日）公布，５月ＣＰＩ按年升０﹒２％（預期：０﹒３％），雖較４

月的０﹒１％略遠離零值，但若單計新漲價因素，－０﹒３個百分點較４月的－０﹒２個百分點

惡化，且按月跌幅從４月的０﹒１％擴至０﹒２％。更不祥的是，受惠疫後復常、面對面場景消

費火爆的服務業，價格按月轉跌０﹒１％，其中交通工具、旅遊分別跌０﹒４％、０﹒６％。

再看ＰＰＩ，５月按年跌４﹒６％（預期：４﹒３％），錄２０１６年３月以來最大降幅，

折射國際大宗商品價格疲軟和廠商競爭性降價；而黑色、有色、煤炭、非金属?物製品環比跌幅

擴大，或進一步印證疫後赶工告一段落。

工業出廠價格倒跌，跟４月按年縮水逾１８％的規模以上工業企業利潤、落後整體固投的製

造業投資增速表現一致，陷入更惡性通縮循環的風險正顯現。



＊存貸差高企有記錄第二高＊



盡管消費品、工業品新漲價因素雙雙告負，坊間的「通縮論」亦不絕於耳，但按央媽強調的

判斷通縮的標準－－「兩個下降、一個伴隨」，即價格持續下降、貨幣供應量呈下降趨勢，且通

常伴隨經濟衰退，經濟並沒有出現通縮。

不過，相比爭論定義，如何應對才是關鍵。回想上一輪２０１２年－２０１６年通縮期間，

ＰＰＩ曾連續５４個月告負，中央經濟工作會議於２０１５年底祭出供給側改革（去產能、去庫

存、去杠桿、降成本、補短板）；但今次的癥結顯然在需求端，包括企業利潤受壓而不願投資，

居民負擔沉重而不願消費，歸根結底指向資產負債表相當脆弱乃至衰退。

此即解釋了何解貨幣供應端的Ｍ２大幅膨脹，而金融機構截至４月底的存貸差，卻錄

４７﹒３萬億元的有數據記錄以來第二高；換言之，天量資金躺在銀行未轉化為投資和消費。如

何撬動？看看商務部、發改委、市場監管總局周一（５日）就建設全國統一大市場的吹風會，「

健全城鄉统一的土地和勞動力市場」可圈可點。

