《經濟通通訊社９日專訊》深交所於近日研究制定《進一步提升價值創造發現功能，推動提

高深市國有上市公司質量專項工作方案》及《關於支持民營上市公司聚焦主業穩健發展的工作方

案》，促進國企提升價值創造發現功能、民企專注主業提質增效。

國企專項方案提出，持續加強與國資國企戰略合作，深化與國資監管部門的信息共享，與地

方政府、國資監管部門建立常態化風險處置工作協同機制；深入重點央企集團、上市公司走訪調

研，切實回應市場主體關切。

民企專項工作方案提出，通過走訪調研等方式收集公司發展面臨的實際問題和核心訴求，及

時分析研究、分類施策，切實回應公司關切；圍繞先進製造、數字經濟和綠色低碳等重點領域，

常態化開展「創享薈」等活動；推動優化股權激勵、融資併購等基礎制度，對符合分類審核條件

的項目予以快速審核，鼓勵支持公司用好資本市場工具；持續推動民營上市公司發行各類債券及

資產支持證券產品，研究開發深市民企相關指數與ＥＴＦ產品，加大創新產品供給；總結優質民

企可持續發展信息披露實踐，制定相關信息披露指引，引導更多深市民企踐行綠色發展理念。

（ｅｙ）

