《經濟通通訊社９日專訊》中國證監會就《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定（

徵求意見稿）》公開徵求意見。《規定》共４０條，主要內容包括：沿用試點期間對「投資」活

動的規範原則，加強對投資環節的監管，進一步明確對管理型業務的管控，優化投資分散度等監

管要求；強化對「顧問」服務的監管，督促引導行業堅守顧問服務本源，持續豐富服務內涵，加

強投資者適當性和服務匹配管理，規範宣傳推介行為，強化信義義務落實和利益衝突防範。

此外，針對新問題、新情況補齊監管短板，促進業務合規有序開展。例如，加強對投資顧問

機構之間及投資顧問與基金銷售機構等其他機構合作展業的規範管理，明確對投資顧問機構配置

公募基金之外的其他產品的規範性要求，豁免基金經理以外的基金從業人員投資本公司基金時鎖

定期的要求等。

２０１９年１０月，中證監啟動基金投資顧問業務試點。截至２０２３年３月底，共有６０

家機構納入試點，服務資產規模１４６４億元人民幣，客戶總數５２４萬戶，１０萬元人民幣以

下個人投資者佔９４％。

中證監指，基金投資顧問業務試點總體運行平穩，監管方式運行有效，有助推動權益類基金

高質量發展，優化資本市場資金結構，改善投資者回報，帶動行業財富管理轉型，擴大專業買方

中介力量。惟試點實踐表明基金投資顧問業務存在規則供給不足、部分機構「重投輕顧」和服務

存在「產品化」傾向等問題，制約功能進一步發揮，故起草這份《規定》。（ｓｌ）

