《經濟通通訊社９日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，全資子公

司農銀理財收到國家金融監督管理總局批覆，已批准農銀理財與法國巴黎資產管理合資籌建的法

巴農銀理財開業。法巴農銀理財註冊資本為１０億元人民幣。

該行指，將推動農銀理財促使法巴農銀理財盡快開業運營，法巴農銀理財註冊地上海，主要

從事發行公募理財產品、發行私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。（ｗｈ）

