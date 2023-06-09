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AH股新聞

09/06/2023 07:53

農業銀行（０１２８８）合資法巴農銀理財准開業，資本１０億人幣

　　《經濟通通訊社９日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，全資子公
司農銀理財收到國家金融監督管理總局批覆，已批准農銀理財與法國巴黎資產管理合資籌建的法
巴農銀理財開業。法巴農銀理財註冊資本為１０億元人民幣。
　　該行指，將推動農銀理財促使法巴農銀理財盡快開業運營，法巴農銀理財註冊地上海，主要
從事發行公募理財產品、發行私募理財產品、理財顧問和諮詢等資產管理相關業務。（ｗｈ）

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