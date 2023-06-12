《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李強６月７日至８日在遼寧調

研。他在參觀兩家科創板上市公司瀋陽拓荊科技公司（滬：６８８０７２）和芯源微公司

（滬：６８８０３７）時表示，推進科技創新，主體是企業、關鍵在人才，要圍繞產業發展需求

，聚天下英才而用之。

李強在主持召開座談會時強調，採取更有力舉措提振民企發展信心，積極招引外資龍頭企業

和關鍵企業，形成國企民企外企競相發展的生動局面。他又指，大力優化營商環境，推動東北全

面振興取得新突破。著力打造一批高能級創新平台，培育一批先進製造業集群，提高農業科技和

機械化水平。要在深化改革開放上下功夫，積極推動構建全國統一大市場。

７日，李強首先來到中科院大連化學物理研究所，了解科研攻關等情況。在ＲＣＥＰ（大連

）國際商務區，李強對他們推出公共服務平台的做法予以肯定。在大連融科公司和冰山集團，李

強詳細詢問研發、生產和銷售情況，鼓勵他們繼續深耕專業領域，積極開發面向更多應用場景的

優質產品。

８日上午，李強來到瀋陽拓荊科技公司和芯源微公司，得知兩家企業一些關鍵技術和重要產

品實現了突破，李強說，推進科技創新，主體是企業、關鍵在人才，要圍繞產業發展需求，聚天

下英才而用之，積極培育良好創新生態，促進產學研深度融合，讓更多科技型企業茁壯成長。

在瀋陽航空動力產業園，李強勉勵大家瞄準產業發展制高點，集中力量突破一批關鍵核心技

術。

