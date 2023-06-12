《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》內地起草《關於依法懲治網絡暴力違法犯

罪的指導意見》，指出在訊息網絡上採取肆意謾罵、惡毒攻擊、披露隱私等方式，公然侮辱他人

，情節嚴重，符合刑法第２４６條規定的，以侮辱罪定罪處罰。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部起草的意見稿稱，組織人肉搜索，在訊息網絡上違

法收集並向不特定多數人發布公民個人訊息，情節嚴重，符合刑法第２５３條之一規定的，以侵

犯公民個人訊息罪定罪處罰。



＊利用深度合成技術發布違法或者不良訊息從重處罰＊



意見稿並提出，實施網絡暴力違法犯罪，具有下列情形之一的，應當從重處罰，包括針對未

成年人、殘疾人實施的；組織水軍、打手實施的；編造涉性話題侵害他人人格尊嚴的；利用深度

合成技術發布違法或者不良訊息，違背公序良俗、倫理道德的。

網絡服務提供者基於蹭炒熱度、推廣引流等目的，對於所發現的網絡暴力訊息不依法履行訊

息網絡安全管理義務，經監管部門責令採取改正措施而拒不改正，致使違法訊息大量傳播或者有

其他嚴重情節，符合刑法第２８６條之一規定的，以拒不履行訊息網絡安全管理義務罪定罪處罰

等。

該意見稿指出，在網絡上針對個人肆意發布謾罵侮辱、造謠誹謗、侵犯隱私等信息的網絡暴

力行為，貶損他人人格，損害他人名譽，有的造成了他人「社會性死亡」甚至精神失常、自殺等

嚴重後果；擾亂網絡秩序，破壞網絡生態，致使網絡空間戾氣橫行，嚴重影響社會公眾安全感。

與傳統違法犯罪不同，網絡暴力往往針對素不相識的陌生人實施，被害人在確認侵害人、收集證

據等方面存在現實困難，維權成本極高。人民法院、人民檢察院、公安機關要充分認識網絡暴力

的社會危害，堅持嚴懲立場，依法能動履職，為網暴受害人提供充分法律救濟，維護正常網絡秩

序。

