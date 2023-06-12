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AH股新聞

12/06/2023 10:37

《Ａ場新股》上交所周五審核先正達主板上市申請，擬集資６５０億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上交所上市審核委員會定於６月１６日（
本周五）召開２０２３年第５３次上市審核委員會審議會議，審議的發行人為先正達集團。
　　此時，距離上交所５月１９日受理先正達的主板上市申請還不足一個月時間。先正達募資規
模為６５０億元人民幣，若上市成功，將創造１０年來Ａ股募資規模歷史。
　　上交所還一同更新了新一輪問詢內容，一共問詢２個問題。問題一是，請發行人結合各募投
項目主要內容，說明募集資金用於本土化研發的情況及後續規劃。問題二是，請發行人說明收購
瑞士先正達所形成商譽佔購買對價比例是否較高及其原因，公司目前未對商譽計提減值的原因及
合理性，可能面臨商譽減值的風險及對公司經營業績的影響，相關事項是否已充分披露。先正達
都對此進行了回答。
　　此前，上交所已經對先正達進行了一輪問詢，也是問了２個問題：關於主板定位；關於本次
申報更新情況。先正達在用了３２頁展開具體闡釋之後，總結稱，發行人具有「大盤藍籌」特色
，業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性，符合主板定位的有關要求。

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