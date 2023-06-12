《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



促進投融資協調發展，系列政策舉措?釀出台

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近期，多種跡象表明，投資端改革新舉措正?釀出台。專家表示，為投資者提供真實透明的上市

公司，強化長期投資、價值投資，促進投融資動態平衡等一系列政策舉措有望出台，將滿足居民

多元化金融服務需求。



多項指數傳遞經濟積極信號

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５月中國快遞發展指數同比提升３７﹒８％，中國中小企業發展指數高於２０２２年同期水平；

二季度以來，「挖掘機指數」表現活躍；６月第一周，工業價格有所企穩……近期，一系列指數

表明經濟恢復大趨勢仍在，也不乏新亮點。



深交所制定專項工作方案

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深交所近日研究制定服務國有、民營上市公司兩個專項工作方案，進一步明確工作思路和具體舉

措，促進國企提升價值創造發現功能、民企專注主業提質增效，推動深市上市公司走好高質量發

展之路。





《上海證券報》



首屆中國資本市場法治論壇舉行

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由華東政法大學、上海證券報社主辦的首屆中國資本市場法治論壇１０日舉行。來自司法部門、

證券監管部門、高校、上市公司、市場機構等５００多專業人士從不同角度和領域共話全面註冊

制時代下資本市場發展與法治建設之路。



深交所制定國企、民企專項方案

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近日，深交所研究制定《進一步提升價值創造發現功能 推動提高深市國有上市公司質量專項工

作方案》和《關於支持民營上市公司聚焦主業穩健發展的工作方案》，推動深市上市公司走好高

質量發展之路。



多地發文要求嚴控地方債務風險

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近期，湖南、廣西，福建等地發文要求嚴控地方債務風險，具體措施包括約束融資平台、進行績

效評估考核，開展專項審計等。





《證券時報》



深圳力推五大交易平台有深意

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對標國際一流交易規則，打造便捷安心交易環境，這是深圳五大重點交易平台的一大特色。分析

人士指，憑借著在資本市場、珠寶玉石、電子產業、數據、知識產權等多方位的產業優勢，深圳

有望搭建起聯通世界的平台，推動全國統一大市場建設。



深交所進一步完善發行上市審核、定價等機制

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近日，深交所召開第二屆法律專業咨詢委員會換屆會議暨資本市場法制工作座談會，提出要進一

步完善發行上市審核、發行定價、並購重組、信息披露等制度機制，促進「科技－產業－金融」

良性循環。



深交所助推國有、民營上市公司高質量發展

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深交所近日制定《進一步提升價值創造發現功能 推動提高深市國有上市公司質量專項工作方案

》、《關於支持民營上市公司聚焦主業穩健發展的工作方案》，推動深市上市公司走好高質量發

展之路。（ｌｃ）

