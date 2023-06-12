《神州經脈》滬深股市今日（１２日）表現分化，滬弱深強，三大電信股及銀行股顯著走低

，汽車股隨行業數據造好拉漲，滬綜指全日好淡爭持，收跌０﹒０８％，報３２２８﹒８３點，

深成指則升０﹒７４％，創業板指升０﹒４４％。兩市全日成交９６５４億元（人民幣．下同）

，較上個交易日（９日）減少２﹒４％。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠，公開市場本周有２１００億

元資金到期，其中周一至五均分別有２０億元逆回購到期，周四還有２０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，市場預期屆時續作的ＭＬＦ將會下調利率，即政策降息。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤跌近２４０點逼近７﹒１５關口，隨後跌幅收

窄，收盤報７﹒１４２６，創２０２２年１１月２９日以來新低，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１８５點子。全日在７﹒１３００至７﹒１４８２之間波動。離岸人民幣兌美元盤中再破

７﹒１５關口。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１２１２，較上個交易日跌９７點子，上個交

易日報７﹒１１１５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國打印機製造商納思達（深：００２１８０）及新疆化工企業中泰化學

（深：００２０９２）被指對維吾爾族人實施強迫勞動行為，遭美國國土安全部列入「維吾爾強

中國外交部發迫勞動預防法」的實體名單中，被禁向美進口產品，納思達今日收跌４﹒１％，中

泰化學收跌４﹒２％。外交部發言人汪文斌表示，美方以謊言為依據將有關企業列入實體清單，

實質是在新疆製造「強迫失業」，中方將採取有力措施，堅定維護中國企業的合法權益。

至於美國財政部以涉伊朗導彈和軍事項目為由將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」

實施制裁，中國商務部發言人表示，中方對此表示反對，批評美方做法缺乏事實依據。另外，對

於美方有官員聲稱國務卿布林肯將於６月１８日訪華，汪文斌回應稱目前沒有可以提供的消息。



２﹒ 繼國有六大行後，全國性股份行緊隨其後官宣下調人民幣存款利率，包括招商銀行、浦發

銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、民生銀行等全國性股份制商業銀行１２日更新了人民幣

存款利率表，與國有大行相似，活期、定期存款利率均有所下調，中長期定期存款下調幅度更大

。其中招商銀行官網顯示，人民幣活期存款利率從０﹒２５％下調至０﹒２％；整存整取兩年期

、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別降至２﹒０５％、２﹒４５％和２﹒５％，此前分別

為２﹒１５％、２﹒６％和２﹒６５％，分別下調１０個點子、１５個點子和１５個點子。



３﹒ 國家金融監督管理總局發布新聞稿，局長李雲澤６月８日至９日在上海調研時強調，金融

機構要堅定信心，用心用力加大對實體經濟的支持力度。此外，金融業更大力度吸引和利用外資

的政策不會改變。李雲澤並強調，金融業運行整體平穩，風險總體可控。



４﹒ 人民銀行日前發布《銀行間債券市場債券估值業務管理辦法（徵求意見稿）》。業內人士

指出，中國債券估值產品體系目前初步建立，與成熟市場相比，還存在估值方法透明度不夠、特

定時期估值公允性不夠、對單一估值依賴度較高等問題，不利於市場對債券真實價值的判斷和形

成，在市場波動時表現較為明顯，加強對債券估值服務規範有利於促進健康發展。



５﹒ 據中汽協公布，２０２３年５月，中國汽車出口持續快速增長。汽車企業５月出口

３８﹒９萬輛，環比增長３﹒４％，同比增長５８﹒７％。累計前五個月，汽車企業出口

１７５﹒８萬輛，同比增長８１﹒５％。當中新能源汽車５月出口１０﹒８萬輛，環比增長

７﹒９％，同比增長１﹒５倍。前５月，新能源汽車出口４５﹒７萬輛，同比增長１﹒６倍。



６﹒ 國際金融協會（ＩＩＦ）最新報告顯示，外資在５月繼續流出中國債市，外流資金達到

７２億美元（５６１﹒６億港元），但有淨資金流入中國股市，規模涉及１億美元。據ＩＩＦ報

告，外資已連續５個月流出中國債市，４月時流失１００億美元，３月流走７９億美元；過去１

年累計，流出中國債市的外國資金為５９０億美元，同期流入中國股市的外國資金有３３７億美

元。



７﹒ 廣州市人民政府辦公廳日前印發《完善廣州現代金融服務體系實施方案》，其中提出要助

力構建粵港澳大灣區國際金融樞紐，加快建設粵港澳大灣區跨境理財和資管中心，支持在南沙設

立粵港澳大灣區保險服務中心，以及加快推進設立粵港澳大灣區國際商業銀行等。同時支持南沙

拓展自由貿易（ＦＴ）帳戶體系功能和應用，打造「溯源＋離岸貿易」的「南沙模式」。



８﹒ 民政部最新數據顯示，去年中國結婚登記人數６８３﹒３萬對，數字創１９８６年有統計

數據以來新低，亦連續９年下跌。去年結婚登記人數比上一年減少了８０﹒３萬對，下降

１０﹒５％。與２０１３年最高峰１３４６萬對相比，９年來中國結婚人數下降４９﹒３％，下

降幅度近半。結婚人數快速下降原因包括結婚生育年齡推遲、適婚人數減少、思想觀念變化，以

及疫情影響等。（ｓｌ）

