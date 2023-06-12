《鍾之日記》６月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸連升兩周後，今日展開拉鋸戰，恒指高開５１點，報１９４４０，全日收報

１９４０４，升１４點。恒指今早高開後，升勢瞬間即逝，開市一個多小時後跌幅曾擴至逾

１２０點，藍籌內房股回吐，餐飲股受壓，拖累恒指半日跌１１０點，報１９２７９。恒指於午

市開市初段未有加劇跌勢，反而由全日低位１９２５５逐步收復失地，惟升至１９４３７後缺乏

承接力，之後窄幅上落。全日主板成交８０２﹒５４億元。



＊Ａ股好淡爭持，關注ＭＬＦ續作利率＊



滬深股市今日表現分化，滬弱深強，三大電信股及銀行股顯著走低，汽車股隨行業數據造好

拉漲，滬綜指全日好淡爭持，收跌０﹒０８％，報３２２８﹒８３點，深成指則升０﹒７４％，

創業板指升０﹒４４％。兩市全日成交９６５４億元人民幣，較上個交易日（９日）減少

２﹒４％。

公開市場本周有２１００億元人民幣資金到期，包括周四還有２０００億元人民幣中期借貸

便利（ＭＬＦ）到期，市場預期屆時續作的ＭＬＦ將會下調利率，即政策降息。



＊蔚來降價３萬谷銷量，「免費換電」成過去時＊



蔚來汽車（０９８６６）今日宣布，全系車型起售價減３萬元，降低入場成本。不過於此同

時，蔚來此前「引以為傲」的免費換電將不再作為標準用車權益，意味著每月４次免費換電、終

身免費車聯網流量以及終身免費道路救援等權益被取消。新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電

站付費補能，將推出靈活的充換電服務套餐。

而針對已經提車的老用戶，包括終身免費換電在內的首任車主用車權益保持不變；在購買蔚

來新車時，用戶可選擇將原車的用車權益轉移至新車，或者選擇放棄其用車權益從而抵扣３萬元

－５萬元購車款。

內媒引述新能源車廠市場部管理層人士分析指，蔚來降價將大大增強產品性價比和競爭力，

目前蔚來面臨遇較大銷量壓力，如果還堅持不降價，保持所謂的調性，並不明智。

蔚來創始人李斌表示，這次調整內部討論很久，要考慮方面太多，到凌晨３點還在反覆推敲

。現在是最合適的發布時機，肯定還有考慮不周的地方，沒法做到每個人都滿意。

此次調價正值蔚來業績公布後，公司上周五公布首季業績，淨虧損為４８億元，按年擴

１﹒６倍，按季則收窄１７﹒８％；非公認會計準則經調整淨虧損４１﹒５億元，按年擴大

２﹒２倍。季內銷售額９２﹒２億元，按季大跌３７﹒５％。

消息激勵下，蔚來今日急升４﹒７３％；其他汽車新勢力互有漲跌，小鵬汽車

（０９８６８）新車Ｇ６在開啟預售７２小時預訂用戶已經超過２﹒５萬人，帶動股價今大漲

１１﹒１％；理想汽車（０２０１５）跌１﹒６％。

另外，比亞迪（０１２１１）今日出現負面新聞，其位於尖沙咀、灣仔和元朗的３間陳列室

以及天水圍的服務中心，在今日凌晨至清晨時份，接連被人淋潑紅油及撞閘。３間陳列室今明兩

天要停業，警方正調查事件，比亞迪收升１﹒７５％。



＊股份行跟隨降存款利率，股價走軟＊



繼國有六大行後，全國性股份行緊隨其後官宣下調人民幣存款利率，包括招商銀行

（０３９６８） （滬：６０００３６）、浦發銀行（滬：６０００００）、中信銀行

（００９９８）（滬：６０１９９８）、光大銀行（０６８１８） （滬：６０１８１８）、平

安銀行（深：０００００１）、民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）等，與國有大行

相似，活期、定期存款利率均有所下調，中長期定期存款下調幅度更大。

華創證券銀行團隊指出，時隔不到１年存款利率再度下調，旨在降低銀行負債成本，穩定銀

行息差，且長端存款利率下調幅度更多（５年期利率下調１５個點子），旨在存款定期化背景下

降低銀行長端負債壓力。預計後續中小銀行存款利率也會陸續跟隨國有大行進行同步下調，則預

計能緩釋銀行負債成本２－３點子。

股份行股價走低，民行跌３﹒１％，交行、中信銀行跌０﹒９％，光大銀行跌０﹒８％，招

行則跌０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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