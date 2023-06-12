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AH股新聞

12/06/2023 11:04

《Ａ股焦點》Ａ股水泥股走弱，價格創五年新低，廠家錯峰停產

　　《經濟通通訊社１２日專訊》地產市場疲軟導致水泥需求受壓，水泥價格持續震盪下跌，據
中國水泥網行情，近日江蘇地區一些主要廠家下調水泥價格１０元（人民幣．下同）╱噸左右，
目前報價約３５０元╱噸，創近五年來新低，上海、山東、廣東等地報價也有不同程度下跌。
　　國家統計局數據顯示，本輪水泥價格自３月底以４００元╱噸以上開始持續走低，截至目前
已累計下滑超１２％。２０２３年１－４月國內水泥均價為３９３﹒９３元╱噸，未能突破
４００元╱噸，創下全國水泥均價近五年新低。
　
＊水泥需求不足，行業錯峰停產時間拉長＊
　
　　分析指，一般地產行業在春季和秋季開工率較高，但是超出部分企業的預料，二季度房地產
新開工的項目比較少，基建方面新開工項目的進度也有所減慢。分析指，推測可能是第一季度資
金利用較多，第二季度出現了缺口，導致第二季度水泥需求總量反而比第一季度有所降低，以致
二季度對於錯峰停窯天數持續追加。
　　內媒引述水泥廠商表示，受到旺季不旺的影響，廠商普遍進行夏季的錯峰停產，以期緩解供
給壓力，同時應對夏季用電高峰。據塔牌集團公司人士表示，今年水泥錯峰生產的跨度更長，在
公司所處的廣東地區，具體要求是在５月份至８月份，每個月都停產１５天左右。
　　Ａ場水泥股普遍走低，海螺水泥（滬：６００５８５）挫３％，中材國際
（滬：６００９７０）挫２﹒２％，福建水泥（滬：６００８０２）挫２﹒１％，尖峰集團
（滬：６００６６８）跌１﹒９％，天山股份（深：０００８７７）跌１﹒８％，華新水泥
（滬：６００８０１）跌１﹒２％。（ｄｗ）

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