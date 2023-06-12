《經濟通通訊社１２日專訊》早前曾擬發行ＧＤＲ，並申請在瑞士證券交易所掛牌上市的魚

躍醫療（深：００２２２３）１１日晚間公告，終止境外發行全球存托憑證（ＧＤＲ）事項。

魚躍醫療開盤升０﹒５２％，報３３﹒０１元人民幣。

公告表示，考慮到國內外市場變化，通過對公司實際財務及經營情況、資金需求以及長期業

務戰略規劃進行全面審視，為了充分保障所有股東的利益，公司與相關中介機構進行了深入探討

，經過謹慎的分析和溝通後，決定終止境外發行全球存托憑證事項。

魚躍醫療此前擬發行ＧＤＲ所代表的新增基礎證券Ａ股股票不超過５０１２﹒３９萬股，不

超過發行前公司總股本的５％。



＊最新ＧＤＲ發行指引明確間隔限制＊



值得留意的是，中證監在５月１６日曾發布《監管規則適用指引－－境外發行上市類第６號

：境內上市公司境外發行全球存托憑證指引》，對ＧＤＲ發行上市作出調整。對境內上市公司境

外發行ＧＤＲ的定位、申請程序等提出了具體要求，明確發行ＧＤＲ需要遵守再融資的發行間隔

規定，意味著ＧＤＲ較Ａ股定增的發行間隔優勢將不再存在。此外，指引還限制了企業發行

ＧＤＲ後實質是境內主體在購買ＧＤＲ從而賺取ＧＤＲ與Ａ股之間差價等情形。（ｄｗ）

