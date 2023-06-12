《經濟通通訊社１２日專訊》近期，湖南、廣西，福建等地發文要求嚴控地方債務風險，具

體措施包括約束融資平台、進行績效評估考核，開展專項審計等。

福建省泉州市財政局近日率先出台市對縣年度績效評估「政府債務風險防控」指標考核評分

細則，動態監測、有效管控政府債務風險。

廣西擬出新規約束政府投資。擬規定各級政府採用特許經營、股權合作，設立政府投資基金

等模式支持建設的項目，需按照市場化、法治化原則合理分配收益和風險，政府不得承諾固定回

報、最低收益、承擔本金損失和回購等。

財政部數據顯示，截至２０２２年末，全國地方政府債務餘額約３５﹒０７萬億元（人民幣

．下同），包括一般債務餘額約１４﹒４萬億元、專項債務餘額約２０﹒６７萬億元，均控制在

全國人大批准的債務限額之內。

中泰證券首席經濟學家李迅雷指，中央提出「誰家的孩子誰抱」意味著不兜底地方債。但建

議給予困難省份一定的「托底」支持，即在政策上大力度支持地方政府「化債」，如幫助地方政

府降低債務成本、拉長債務期限，以及通過政策性銀行或商業銀行的低息資金來降低債務成本，

讓債務更加容易滾續。（ｌｃ）

