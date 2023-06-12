《經濟通通訊社１２日專訊》中證金融宣布，經中證監同意，６月１３日市場化轉融資業務

將由試點轉常規。

轉常規後，中證金融開放１－１８２天轉融資競價。證券公司可以在此期限範圍內自主確定

資金使用期限，並在轉融資費率上下限之間報價。當日申報，當日成交，當日資金可用。

融資融券業務是中國資本市場一項重要的基礎性交易機制，轉融通業務是其配套性制度安排

，是指由銀行、基金和保險公司等機構提供資金和證券，證券公司作為中介將這些資金和證券提

供給融資融券客戶。

２０１２年８月，中證金融正式推出了轉融資業務。為確保啟動初期轉融資業務平穩順利推

進，採取了「固定期限、固定費率」的交易方式，設立７天、１４天、２８天、９１天和１８２

天共五個期限檔次，每個檔次對應一個固定費率，證券公司有資金需求時，按照固定的期限和費

率向中證金融申報借入資金。

今年２月２１日，市場化轉融資業務試點上線。截至５月２３日，共開展市場化轉融資交易

１３次，投放資金合計２２０億元（人民幣．下同），單周投放最大３０億元，最小１０億元，

平均１７億元，投放資金均於競價當日全額成交。截至２０２３年５月，轉融資累計融出資金逾

１﹒８萬億元。

中證金融表示，試點轉常規後，匹配規則、費率調整、保證金管理、清算交收等交易機制和

配套安排，均與試點期間保持一致。市場化轉融資業務試點情況表明，改革提升了交易效率，滿

足了差異化資金需求，提高了證券公司資金管理便利性，有助於降低證券公司融資成本。

（ｌｃ）

