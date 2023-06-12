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AH股新聞

12/06/2023 09:17

《神州金融》股份制銀行跟進國有大行再度下調存款利率

　　《經濟通通訊社１２日專訊》繼國有六大行後，全國性股份行緊隨其後官宣下調人民幣存款
利率，包括招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、浦發銀行（滬：６０００００）、
中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）、光大銀行（０６８１８）
（滬：６０１８１８）、平安銀行（深：０００００１）、民生銀行（０１９８８）
（滬：６０００１６）等全國性股份制商業銀行今日更新了人民幣存款利率表，與國有大行相似
，活期、定期存款利率均有所下調，中長期定期存款下調幅度更大。
　　其中，招商銀行官網顯示，人民幣利率調整今日起執行，人民幣活期存款利率從０﹒２５％
下調至０﹒２％；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別降至２﹒０５％、
２﹒４５％和２﹒５％，此前分別為２﹒１５％、２﹒６％和２﹒６５％，分別下調１０個點子
、１５個點子和１５個點子。
　　華創證券銀行團隊指出，時隔不到１年存款利率再度下調，旨在降低銀行負債成本，穩定銀
行息差，且長端存款利率下調幅度更多（５年期利率下調１５個點子），旨在存款定期化背景下
降低銀行長端負債壓力。預計後續中小銀行存款利率也會陸續跟隨國有大行進行同步下調。假設
全行業活期╱兩年期╱三年和五年期定期存款利率分別下調５點子╱１０點子╱１５點子，則預
計能緩釋銀行負債成本２－３點子。（ｌｃ）

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