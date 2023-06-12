《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行日前發布《銀行間債券市場債券估值業務管理辦法（

徵求意見稿）》。業內人士指出，中國債券估值產品體系目前初步建立，與成熟市場相比，還存

在估值方法透明度不夠、特定時期估值公允性不夠、對單一估值依賴度較高等問題，不利於市場

對債券真實價值的判斷和形成，在市場波動時表現較為明顯，加強對債券估值服務規範有利於促

進健康發展。

據《經濟參考報》報道，中債資信業務創新部負責人宋偉健表示，在淨值化管理背景下，債

券估值的作用範圍更加廣泛而深刻，可以在一定程度上影響到投資者手中債券類理財產品的持有

收益。「在理財產品發生大規模贖回與債券拋售時，若過於依賴盯市原則進行估值反而無法體現

公允性要求，還容易加劇市場波動。此次通過發布《辦法》加強對債券估值服務的規範和管理十

分必要和及時，有利於更好地促進債券市場平穩健康發展。」

宋偉健表示。其中第十四條「鼓勵選擇多家估值機構的產品，發揮不同模式估值的交叉驗證

作用」，有利於引導各類市場機構在業務開展過程中參考多家估值機構的結果，消除依賴單一估

值源可能帶來的不利影響；同時也有利於滿足債券市場不同業務場景下的多元化需求，比如在一

級發行領域對估值定價的需求等。（ｅｗ）

