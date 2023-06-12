《經濟通通訊社１２日專訊》廣州市政府辦公廳印發《推動廣州金融開放創新實施方案》，

提出要健全粵港澳大灣區金融服務體系。支持粵港澳三地機構在南沙合作設立人民幣海外投貸基

金，募集內地、港澳地區及海外機構和個人的人民幣資金，為企業「走出去」開展投資、並購提

供投融資服務，助力「一帶一路」建設。支持符合條件的、特別是港澳地區的金融機構依法申請

設立證券公司、期貨公司、基金公司等持牌金融機構。



＊支持南沙聯動港澳打造大灣區飛機租賃集聚中心＊



《方案》並提出，廣州打造全國融資租賃第三極。廣州支持南沙重點發展飛機、船舶、大型

設備等領域融資租賃業態，推動融資租賃企業盤活租賃資產、優化資本結構。支持優化飛機租賃

發展環境，探索構建與高水平對外開放相適應的國際營商環境規則體系，建立健全港澳對接機制

和渠道，支持南沙聯動港澳共同打造粵港澳大灣區飛機租賃集聚中心。支持飛機租賃企業在南沙

做大做強，擴大粵港澳大灣區飛機資產處置業務，完善飛機租賃全產業鏈布局。鼓勵飛機融資租

賃企業開展資產包交易，提高飛機租賃資產周轉效率。

此外，《方案》稱要高水平推進南沙國際金融島、國際金融論壇（ＩＦＦ）永久會址、國際

風險投資中心、滙豐全球培訓中心、明珠金融創新集聚區等項目建設，為粵港澳大灣區企業搭建

交流合作、要素交易和信息流動等功能性平台。（ｓｌ）

