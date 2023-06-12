《經濟通通訊社１２日專訊》廣州市人民政府辦公廳日前印發《完善廣州現代金融服務體系

實施方案》，其中提出要助力構建粵港澳大灣區國際金融樞紐，加快建設粵港澳大灣區跨境理財

和資管中心，以及加快推進設立粵港澳大灣區國際商業銀行等，同時支持南沙拓展自由貿易

（ＦＴ）帳戶體系功能和應用，爭取在跨境資金管理、人民幣國際化、資本項目可兌換等方面先

行先試。



＊推動南沙建新型離岸交易服務平台，支持南沙拓自貿帳戶體系＊



《方案》提出，要擴大金融開放合作，助力構建粵港澳大灣區國際金融樞紐。建設粵港澳大

灣區重要金融平台。推進廣州期貨交易所建設，豐富產品體系，探索期現聯動，打造完整期貨產

業鏈，建設期貨特色樓宇、期貨產業園。加快建設粵港澳大灣區跨境理財和資管中心。支持在南

沙設立粵港澳大灣區保險服務中心，為在大灣區內地居住或者工作且合法持有港澳保單的客戶提

供售後服務。加快推進設立粵港澳大灣區國際商業銀行，突出粵港澳全面合作特色，服務大灣區

建設發展。推動全球溯源中心建設，基於全球溯源中心數字經濟公共基礎設施優勢，構建南沙新

型離岸貿易、外匯業務真實性核驗標準，建設新型離岸交易服務平台，打造「溯源＋離岸貿易」

的「南沙模式」。

此外，要促進跨境投融資便利化。支持南沙拓展自由貿易（ＦＴ）帳戶體系功能和應用，探

索開展跨境併購、融資等多樣化跨境投融資業務創新，爭取在跨境資金管理、人民幣國際化、資

本項目可兌換等方面先行先試。支持深化南沙國家跨境貿易投資高水平開放試點，開展外匯管理

改革，支持高新技術和「專精特新」企業在一定額度內自主借用外債，符合條件的企業自主選擇

跨境投融資幣種，外商投資企業境內再投資免於登記。推動市屬國企在南沙設立企業實體，承擔

市屬國企跨境結算中心職能，拓寬企業跨境投融資渠道。支持發展新型離岸國際貿易，推動跨境

資金結算實現本外幣一體化管理。



＊目標到２０２５年廣州銀行業總資產達１０萬億，年保費規模１８００億＊



《方案》並提出，到２０２５年，現代金融服務體系進一步完善，金融市場主體實現質的有

效提升和量的合理增長，銀行業總資產達１０萬億元人民幣，年保費規模達１８００億元人民幣

，培育發展６家以上市場規模和競爭力居同行業前列的證券、基金、期貨業法人金融機構，打造

１－２個全國性的金融交易平台，各類地方金融組織達４０００家以上。（ｓｌ）

