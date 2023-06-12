《經濟通通訊社１２日專訊》兩家Ａ股上市公司－－打印機製造商納思達

（深：００２１８０）及新疆中泰化學（深：００２０９２）遭美國禁止進口產品，兩公司均公

告正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。

美國國土安全部在一份聲明指出，因為參與針對中國維吾爾族和其他受迫害群體的商業行為

，將把納思達及其設在珠海的８家子公司、新疆中泰化學排除在美國供應鏈之外，列入「維吾爾

強迫勞動預防法」的實體名單中。

中泰化學就此公告稱，此次被列入實體名單不會對公司的生產經營造成重大影響。目前，公

司正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。公司

主營產品聚氯乙烯樹脂、離子膜燒鹼、粘膠纖維和粘膠紗，２０２２年營業收入５５９﹒１１億

元人民幣，其中國內收入佔比９３﹒３７％，出口收入佔比６﹒６３％。

納思達公告稱，公司一直嚴格遵守業務開展所適用的法律法規，恪守國際勞工保護適用標準

，充分保障勞動者的合法權益。公司持續致力為所有員工提供平等、友善、積極的工作氛圍和職

業發展機會。目前公司正在全面評估此事件對公司造成的潛在影響，並做好應對工作。（ｃｔ）

