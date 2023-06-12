《經濟通通訊社１２日專訊》力拓集團今日發聲明，宣布與中國寶武鋼鐵集團簽署諒解備忘

錄，探討在中國和澳洲開展一系列新項目，幫助鋼鐵價值鏈脫碳。

根據聲明，新項目包括：在寶武的一家中國鋼廠開展電熔爐試點，將有助於利用中低品位礦

石生產的直接還原鐵（ＤＲＩ）開展低碳鋼生產；優化澳大利亞礦石的球團技術；進一步開發寶

武富氫碳循環氧氣高爐（ＨｙＣＲＯＦ）技術；共同研究在西澳大利亞生產低碳鐵的機會。

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