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AH股新聞

12/06/2023 16:39

《中國要聞》力拓與中國寶武簽協議，在中澳開展系列綠色鋼鐵項目

　　《經濟通通訊社１２日專訊》力拓集團今日發聲明，宣布與中國寶武鋼鐵集團簽署諒解備忘
錄，探討在中國和澳洲開展一系列新項目，幫助鋼鐵價值鏈脫碳。
　　根據聲明，新項目包括：在寶武的一家中國鋼廠開展電熔爐試點，將有助於利用中低品位礦
石生產的直接還原鐵（ＤＲＩ）開展低碳鋼生產；優化澳大利亞礦石的球團技術；進一步開發寶
武富氫碳循環氧氣高爐（ＨｙＣＲＯＦ）技術；共同研究在西澳大利亞生產低碳鐵的機會。
（ｃｔ）

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