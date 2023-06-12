《經濟通通訊社１２日專訊》三大電信股顯著走低，拖累滬深股市今早低開，盤中銀行股顯

著下跌，盡管汽車、家電等促進消費板塊拉漲，滬綜指半日仍跌０﹒２８％，報３２２２﹒３５

點，深成指升０﹒４２％，創業板指跌０﹒０１％。兩市半日成交６０４９億元（人民幣．下同

），較上個交易日（９日）同時段成交增加７﹒３％。

據內媒報道，公募基金固定管理費率調降方案或將出台，消息人士指監管對「基金賺錢基民

不賺錢」的現象高度重視，正研討相關費率調降方案，多位頭部基金公司高管有份參與研討。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠，公開市場本周有２１００億

元資金到期，其中周一至五均分別有２０億元逆回購到期，周四還有２０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，市場預期屆時續作的ＭＬＦ將會下調利率，構成政策降息。



＊全國性股份行下調存款利率，股價集體跌＊



繼國有六大行後，多家全國性股份行緊隨其後下調人民幣存款利率，活期、定期存款利率均

有所下調，中長期定期存款下調幅度更大。股份制銀行股今早跌幅顯著，光大銀行

（滬：６０１８１８）挫４％，中信銀行（滬：６０１９９８）跌３﹒９％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌２﹒８％，華夏銀行（滬：６０００１５）走低１﹒８％，浦發銀行

（滬：６０００００）跌１﹒６％。

華創證券銀行團隊指出，時隔不到１年存款利率再度下調，旨在降低銀行負債成本，穩定銀

行息差，預計後續中小銀行存款利率也會陸續跟隨國有大行進行同步下調，最終緩釋銀行負債成

本２－３點子。

浙商銀行（滬：６０１９１６）宣布「十供三」抽水，Ａ股配股價２﹒０２元，較上周五收

市價大幅折讓近３０％，Ａ股大挫３﹒８％，報２﹒７７元。



＊三大電訊商顯著回吐＊



三大電訊商Ａ股上周五股價顯著走高，今日則部分回調，中電信（滬：６０１７２８）現跌

最多，跌幅２﹒６％，，中移動（滬：６００９４１）跌２﹒４％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）挫１﹒３％。

中國打印機製造商納思達（深：００２１８０）及新疆化工企業中泰化學

（深：００２０９２）被指對維吾爾族人實施強迫勞動行為，遭美國國土安全部列入「維吾爾強

迫勞動預防法」的實體名單中，被禁向美進口產品。兩公司均公告正在全面評估此事件對公司造

成的潛在影響，並將積極與相關部門溝通，做好應對工作。納思達現價挫６﹒６％，報

３３﹒４６元，創近兩年股價新低，中泰化學則跌５﹒５％，報６﹒３２元。（ｅｙ）



