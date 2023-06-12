《經濟通通訊社１２日專訊》滬深股市今日表現分化，滬弱深強，三大電信股及銀行股顯著

走低，汽車股隨行業數據造好拉漲，滬綜指全日好淡爭持，收跌０﹒０８％，報３２２８﹒８３

點，深成指則升０﹒７４％，創業板指升０﹒４４％。兩市全日成交９６５４億元（人民幣．下

同），較上個交易日（９日）減少２﹒４％。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，今日零投放零回籠，公開市場本周有２１００億

元資金到期，其中周一至五均分別有２０億元逆回購到期，周四還有２０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）到期，市場預期屆時續作的ＭＬＦ將會下調利率，即政策降息。



＊汽車類股份開跑，出口數據佳＊



據中汽協公布，汽車企業５月出口３８﹒９萬輛，環比增長３﹒４％，同比增長５８﹒７％

。累計前五個月，汽車企業出口１７５﹒８萬輛，同比增長８１﹒５％。當中，新能源汽車５月

出口１０﹒８萬輛，環比增長７﹒９％，同比增長１﹒５倍，累計今年首５月出口４５﹒７萬輛

，同比增長１﹒６倍。

汽車股上揚，長城汽車（滬：６０１６３３）升２﹒１％，北汽藍谷（滬：６００７３３）

漲２％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒４％，上汽集團（滬：６００１０４）揚

０﹒５％。

比亞迪（深：００２５９４）位於尖沙咀、灣仔和元朗的３間陳列室以及天水圍的服務中心

，在今日凌晨至清晨時份，接連被人淋潑紅油及撞閘。３間陳列室今明兩天停業，比亞迪仍收升

１％。

汽車配件股表現更強，金鐘股份（深：３０１１３３）、博俊科技（深：３００９２６）、

泰祥股份（深：３０１１９２）漲兩成漲停，恒帥股份（深：３００９６９）升１４％，雙林股

份（深：３００１００）升１３﹒７％，正強股份（深：３０１１１９）漲１２﹒９％，興民智

通（深：００２３５５）、躍岭股份（深：００２７２５）等１７隻股份集體升一成漲停。



＊銀行股走低，電信股亦吐＊



繼國有六大行後，多家全國性股份行緊隨其後下調人民幣存款利率，活期、定期存款利率均

有所下調，中長期定期存款下調幅度更大。股份制銀行股今日跌幅顯著，中信銀行

（滬：６０１９９８）跌３﹒９％，光大銀行（滬：６０１８１８）挫３﹒７％，交通銀行

（滬：６０１３２８）跌２﹒６％，華夏銀行（滬：６０００１５）走低１﹒８％，浦發銀行

（滬：６０００００）跌１﹒７％。

三大電訊商Ａ股上周五股價顯著走高，今日則部分回調，中電信（滬：６０１７２８）跌最

多，跌幅３﹒２％，中移動（滬：６００９４１）跌２﹒８％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）

挫１﹒７％。

中國移動近日公示了２０２３年至２０２４年５Ｇ無線主設備集中採購項目的中標候選人，

中興通訊（深：００００６３）中標份額約為２７％，插過大行預期的超過３０％，股價跌

１﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４４﹒４３ ＋０﹒２０

上證綜合指數 ３２２８﹒８３ －０﹒０８ ４０３２﹒４２

上證Ａ股指數 ３３８４﹒６６ －０﹒０８

深證成份指數 １０８７３﹒７４ ＋０﹒７４ ５６２２﹒１５

深圳創業板指數 ２１５２﹒４２ ＋０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２７０﹒９２ －１﹒２７ １﹒１３

深證Ｂ股指數 １１２３﹒２６ －０﹒４６ ０﹒５６

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