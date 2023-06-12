《海納智見》近一周Ａ股市場整體磨底，其中上證綜指和滬深３００小幅走低、創業板指當

周跌幅５％，在６月８日的日內低點跌破２０２２年４月的前低位。對比過去５年Ａ股形成的４

輪底部區域，當前市場情緒已走弱至較低水平。借鑒歷史，後續隨著市場的悲觀預期得到修正，

Ａ股有望重拾升勢。

當前Ａ股市場情緒已接近１８╱１２、２０╱０３、２２╱０４、２２╱１０等市場底部水

平。自２０２３年２月Ａ股市場整體回調以來，主要寬基指數跌幅明顯。隨著近期市場行情趨弱

，Ａ股整體情緒也有所下行。對比過去５年Ａ股較明顯的４個市場底部，Ａ股風險溢價率、股債

收益比、換手率、成交量等情緒指標顯示目前市場情緒已調整至歷史低位。歷史上市場情緒走弱

源於基本面下滑，本輪Ａ股情緒下滑同樣伴隨著經濟指標的邊際走低，ＰＭＩ從２０２３年２月

的高點５２﹒６％下滑至５月的４８﹒８％。而最終市場情緒進一步探底源於短期無法證偽的中

長期敘事。與歷史情況類似，現階段市場對於部分中長期問題的關注使得情緒或已過度悲觀，這

點從近幾個月順周期板塊的走勢中或可得到驗證。

市場從底部修復僅需預期邊際改善，歷史上市場從底部走向右側的僅需一點點邊際催化。過

去５年Ａ股底部基本為Ｖ型底，底部右側時前期領跌行業彈性更大。若以一個季度左右的時間維

度看，過去５年Ａ股市場４輪底部往往是Ｖ型底，因此無論在底部左側或右側布局，最終實現的

投資收益率往往是接近的。從結構層面看，在市場從底部走到右側時前期領跌的板塊往往彈性更

大。往後看，本次基本面和資金面維度的積極因素有望使得市場悲觀預期得以修正。從基本面看

，後續若政策進一步發力穩增長，宏觀經濟或迎來更強勁的復蘇，進而在微觀層面支撐Ａ股企業

盈利加速上行。此外，資金面、外資方面也出現更多積極因素。總體而言，未來在基本面及資金

的積極催化下，Ａ股情緒有望邊際修復，進而推動市場行情重新向上。

如前所述，當前Ａ股市場情緒已下行至歷史低位，參考歷史經驗需重視積極因素帶來的情緒

邊際修復。從牛熊周期、估值、基本面、資金面等維度來看，２０２２年１０月底以來Ａ股已經

進入新一輪牛市周期，而牛市在第一波修復結束後往往會出現進二退一式的回撤。對比歷史當前

上證指數在調整空間上已經接近歷史，其他指數在時空上調整均已顯著。往後看隨著政策帶動Ａ

股市場基本面及資金面進一步改善，Ａ股市場的情緒有望迎來明顯修復，進而推動市場行情重回

升勢。行業層面關注前期領跌的消費，全年維度數字經濟是主線。消費方面，今年２月Ａ股市場

回落以來消費行業跌幅在所有行業中明顯偏大。往後看，潛在增量政策的支持或有望促使消費基

本面進一步向上，進而推動板塊行情實現修復。數字經濟方面，關注基本面驅動的「去偽存真」

方向。從政策層面出發，關注數字基建、信創等領域。從技術層面出發，關注人工智能及上游半

導體等領域。

風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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